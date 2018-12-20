4 yaşındaki çocuklarıyla dünyayı geziyorlar

Sahip olduğumuz her şeyi satıp eski bir askeri kamyon satın aldık ve belirsiz bir süreliğine yola çıktık. Dünyayı bu şekilde gezme fikri kulağa ne kadar romantik gelse de çok fazla teknik sorun ve bürokrasinin üstesinden gelmek zaman zaman gerçekten çok yorucu olabiliyor.