4 yaşındaki çocuklarıyla dünyayı geziyorlar

Günlük rutinlerimizden ve sizi sürekli meşgul etmeye dayalı Batı düzeninden sıkılmış, hem birbirimiz hem de oğlumuzla daha fazla zaman geçirmeye karar vermiştik. Ona dünyanın güzelliklerini gösterecektik. Yolda eğitimine devam edecek, dünyadaki farklılıkları ve bu farklılıkların güzelliklerini öğrenecekti. Sahip olduğumuz her şeyi satıp eski bir askeri kamyon satın aldık ve belirsiz bir süreliğine yola çıktık. Dünyayı bu şekilde gezme fikri kulağa ne kadar romantik gelse de çok fazla teknik sorun ve bürokrasinin üstesinden gelmek zaman zaman gerçekten çok yorucu olabiliyor. Fakat yolda karşılaştığınız güzellikler, ancak böyle gezerek tanışmanızın mümkün olduğu insanlar bu zorluklara katlanmaya değdiğini size her defasında hatırlatıyor. Dünya turumuzun 2. yılındayız ve şu ana kadar 24 ülke gezdik. Yoldaki ilk yılımızın fotoğraflarla hikayesi... En son ne zaman sıcak ve güvenli evinizde değil de dışarıda uyudunuz? Kayak yapmak için ilk adresimiz Yunanistan ve Türkiye'ydi. Avatar filmini hatırlatan bu gerçeküstü yer hala favorilerimiz arasında. Burası gece konaklamak için mükemmel bir yerdi. Daha da iyisi, sabahın erken vakitlerinde yakalayabileceğiniz bu manzaraydı.