43 yaşında olduğuna kimse inanmıyor!

SIK SIK CİLDİNİ NEMLENDİRİYOR

Cildinin bu kadar genç görünmesinde genetik faktörü büyük rol oynasa da, beslendiği gıdaların da bunda payı olduğunu söyleyen kadın, cildi için sık sık nemlendirici ve güneş koruyucu kullanıyor.