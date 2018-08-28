43 yaşında olduğuna kimse inanmıyor!

Tayvanlı tasarımcı Lure Hsu, hiç yaşlanmayan yüzü ve vücuduyla ülkesini ve bütün dünyayı şaşırtıyor. Yaşından çok genç görünen kadını görenler yaşının 20'lerde olduğunu düşünüyor fakat gerçek epey farklı. Tayvanlı Lure, aslında 43 yaşında ve bir vejeteryan. SIK SIK CİLDİNİ NEMLENDİRİYOR Cildinin bu kadar genç görünmesinde genetik faktörü büyük rol oynasa da, beslendiği gıdaların da bunda payı olduğunu söyleyen kadın, cildi için sık sık nemlendirici ve güneş koruyucu kullanıyor. Cildini bu sayede parlak ve taze bırakan Lure, ayrıca sürekli olarak sıkı bir diyet ve egzersiz rutini uyguladığını söylüyor. 718 BİN TAKİPÇİSİ VAR Tayvan'ın Friday dergisine verdiği röportajda, orta yaşlı kadınların cilt problemlerinin ciltlerini sık sık nemlendirmemekten kaynaklandığını öne süren Lure, cildi için kullandığı ürünleri de yaklaşık 718 bin takipçisinin olduğu Instagram'da paylaşıyor. Cildinin beyaz renginden dolayı, güneşte çok fazla zaman geçirmemiş gibi gözüken Lure, aslında arada bir kendini şımarttığını ve güneşe çıktığını söylüyor.