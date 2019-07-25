45 yıldır sessizliğe bürünen 'Hayalet şehir' Maraş'la ilgili heyecanlandıran gelişme!

45 yıldır kapalı tutulan KKTC'nin Maraş şehri sonunda açılıyor. Hayalet şehir olarak anılan ve kapatılmadan önce lüks otomobillerin, pahalı evlerin, en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının gözdesi olan Maraş hakkında bugün önemli bir haber geldi. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı'ndan sonra Rumların boşaltması nedeniyle 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinde arazi çalışmalarına bugün başlayacaklarını söyledi. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay "45 yıldır kapalı olan Maraş'ta envanter çalışması için sahaya iniyoruz. Mülkiyet hakkına saygılı olarak adımlar atacağız, statüko kırılacak. İncelemeden sonra Maraş'la ilgili karar vereceğiz" dedi. Peki Kıbrıs'ın bu gizemli ve ıssız şehrinin hikayesi ne? Maraş neden sessizliğe büründü? Ayrıntılar haberimizde.