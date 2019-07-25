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  • 45 yıldır sessizliğe bürünen 'Hayalet şehir' Maraş'la ilgili heyecanlandıran gelişme!

45 yıldır sessizliğe bürünen 'Hayalet şehir' 'la ilgili heyecanlandıran gelişme!

45 yıldır kapalı tutulan 'nin şehri sonunda açılıyor. Hayalet şehir olarak anılan ve kapatılmadan önce lüks otomobillerin, pahalı evlerin, en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının gözdesi olan Maraş hakkında bugün önemli bir haber geldi. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı'ndan sonra Rumların boşaltması nedeniyle 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinde arazi çalışmalarına bugün başlayacaklarını söyledi. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay "45 yıldır kapalı olan Maraş'ta envanter çalışması için sahaya iniyoruz. Mülkiyet hakkına saygılı olarak adımlar atacağız, statüko kırılacak. İncelemeden sonra Maraş'la ilgili karar vereceğiz" dedi. Peki Kıbrıs'ın bu gizemli ve ıssız şehrinin hikayesi ne? Maraş neden sessizliğe büründü? Ayrıntılar haberimizde.

Giriş Tarihi: 25.07.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 12:18
45 yıldır sessizliğe bürünen 'Hayalet şehir' Maraş'la ilgili heyecanlandıran gelişme!

'ye ait olan ve 45 yıldır adeta karanlığa gömülen , Gazimağusa şehri sınırlarında bulunuyor.

45 yıldır sessizliğe bürünen 'Hayalet şehir' Maraş'la ilgili heyecanlandıran gelişme!

1974'te İkinci Kıbrıs Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Gazimağusa, Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesinde bulunuyor. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunan bölgede, altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiş durumda.

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45 yıldır sessizliğe bürünen 'Hayalet şehir' Maraş'la ilgili heyecanlandıran gelişme!

RUMLARIN DENETİMİNE BIRAKILMASI PLANLANDI

Annan Planı'na göre kapalı 'ın Rumların denetimine bırakılması planlanıyordu; ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türklerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafından reddedildi.

45 yıldır sessizliğe bürünen 'Hayalet şehir' Maraş'la ilgili heyecanlandıran gelişme!

1970'li yılların başında Akdeniz Bölgesi'nin en gözde tatil noktalarından biri olan , Avrupa'nın milyoner iş adamlarına, dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yaparken bir anda karanlığa bürünüp "Hayalet Şehir" olmaya terk edildi.

45 yıldır sessizliğe bürünen 'Hayalet şehir' Maraş'la ilgili heyecanlandıran gelişme!

EN LÜKS YERLERDEN BİRİYDİ

, diğer ismiyle 'Hayalet Şehir', Mağusa ilçesindeydi ve modern mimarisiyle dünyanın en lüks turizm merkezlerinden birisiydi.

45 yıldır sessizliğe bürünen 'Hayalet şehir' Maraş'la ilgili heyecanlandıran gelişme!

Kıbrıs'ın gözde bölgelerinden 'ın Yunanca ismi ise Varosha…

45 yıldır sessizliğe bürünen 'Hayalet şehir' Maraş'la ilgili heyecanlandıran gelişme!

YERLEŞİM VE İSKANA KAPATILDI

13 Ağustos 1974 yılında İkinci Kıbrıs Harekâtı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

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