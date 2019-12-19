55 dolara şato satıyorlar!

Şatolar Avrupa'da bir dönem siyasi dengelerin belirlendiği binalardı. Çünkü bu binalarda Ortaçağ döneminin derebeyleri yaşıyorlardı. Dolayısıyla da şatoların bir yönetim merkezi olduğu da söylenebilir. Öte yandan Fransa'nın Grand Cognac bölgesindeki ünlü Chateau de Vibrac'a komşu bir şatoyu 55 dolara satın almanız mümkün. Tabi iş sadece bu şatoları çok uygun fiyatlara satın almakla da bitmiyor. Şatolarıyla ünlü bu bölgede bulunan ve bakımdan geçirilmesi gereken şatolar neredeyse yok pahasına yeni alıcılarını arıyor.