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55 dolara şato satıyorlar!

Şatolar Avrupa'da bir dönem siyasi dengelerin belirlendiği binalardı. Çünkü bu binalarda Ortaçağ döneminin derebeyleri yaşıyorlardı. Dolayısıyla da şatoların bir yönetim merkezi olduğu da söylenebilir. Öte yandan Fransa'nın bölgesindeki ünlü Chateau de Vibrac'a komşu bir şatoyu 55 dolara satın almanız mümkün. Tabi iş sadece bu şatoları çok uygun fiyatlara satın almakla da bitmiyor. Şatolarıyla ünlü bu bölgede bulunan ve bakımdan geçirilmesi gereken şatolar neredeyse yok pahasına yeni alıcılarını arıyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 08:29
55 dolara şato satıyorlar!

Fransa'nın şatolarıyla ünlü bölgesi , bu özelliği sayesinde her yıl binlerce turisti ağırlamayı başarıyor.

55 dolara şato satıyorlar!

Yeşillikler arasında yükselen tarihi şatolar yüzlerce yıla meydan okuyan görkemleriyle dikkat çekiyor.

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55 dolara şato satıyorlar!

Fransa'da görmeye alışık olduğumuz tipte şatolarla dolu olan bu coğrafyada fiyatı bir buçuk milyon doları aşan tarihi yapılar her daim ilgi odağı olmayı başarıyor.

55 dolara şato satıyorlar!

Chateau de Vibrac gibi ünlü şatoların yanı başında tatil geçirme fırsatı bölgeyi öne çıkaran yönlerden biri.

55 dolara şato satıyorlar!

Üstelik bunun için illa şato satın almanıza da gerek yok.

55 dolara şato satıyorlar!

Bölgede faaliyet gösteren emlak şirketlerinden derlenen verilere göre dilerseniz 'ta fiyatı bir buçuk milyon dolara ulaşan şatoların yanı sıra çok daha uyguna da bu tarihi yapılara sahip olabilir ya da konaklayabilirsiniz.

55 dolara şato satıyorlar!

Bölgede bulunan ve neredeyse harabeye dönen şatoları 55 dolardan başlayan fiyatlara satın almak mümkün.

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