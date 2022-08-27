Giriş Tarihi: 27.08.2022 10:24
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
10:26
7 gün 24 saat maliyetsiz! Çinli araştırmacılar geliştirdi: Projenin sırrı Eskişehir'deki nadir toprak elementleri (NTE)
Çinli araştırmacılar "gökyüzü treni" adını verdikleri enerji gerektirmeyen bir tren geliştirdi. Kalıcı mıknatıslar ile 7 gün 24 saat maliyetsiz ulaşım sağlanıyor. Bunun için gereken tek şey ise nadir toprak elementleri... Temmuz 2022'de Eskişehir'de de 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervi bulunmuştu.