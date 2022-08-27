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Haberler Galeri 7 gün 24 saat maliyetsiz! Çinli araştırmacılar geliştirdi: Projenin sırrı Eskişehir'deki nadir toprak elementleri (NTE)
Giriş Tarihi: 27.08.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 10:26

7 gün 24 saat maliyetsiz! Çinli araştırmacılar geliştirdi: Projenin sırrı Eskişehir'deki nadir toprak elementleri (NTE)

Çinli araştırmacılar "gökyüzü treni" adını verdikleri enerji gerektirmeyen bir tren geliştirdi. Kalıcı mıknatıslar ile 7 gün 24 saat maliyetsiz ulaşım sağlanıyor. Bunun için gereken tek şey ise nadir toprak elementleri... Temmuz 2022'de Eskişehir'de de 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervi bulunmuştu.

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7 gün 24 saat maliyetsiz! Çinli araştırmacılar geliştirdi: Projenin sırrı Eskişehir’deki nadir toprak elementleri NTE

Hiç enerji harcamayan gökyüzü treni 120 kilometre hıza ulaşabilecek. Projenin sırrı ise geçen ay Eskişehir'de de keşfedilen nadir toprak elementleri. Bu elementlerle yapılan kalıcı mıknatıslar treni hareket ettirecek

7 gün 24 saat maliyetsiz! Çinli araştırmacılar geliştirdi: Projenin sırrı Eskişehir’deki nadir toprak elementleri NTE

Çinli araştırmacılar "gökyüzü treni" adını verdikleri enerji gerektirmeyen mıknatıslı bir tren geliştirdi.

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7 gün 24 saat maliyetsiz! Çinli araştırmacılar geliştirdi: Projenin sırrı Eskişehir’deki nadir toprak elementleri NTE

Jiangxi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacıların katkısıyla geliştirilen "maglev" treni ve hattı projesinde elektromıknatıslar yerine kalıcı mıknatıslar kullanıldı.

7 gün 24 saat maliyetsiz! Çinli araştırmacılar geliştirdi: Projenin sırrı Eskişehir’deki nadir toprak elementleri NTE

Mıknatıs kümelerinden biri treni raylardan yukarı doğru iterken diğer küme de sürtünme kuvvetinin olmamasından faydalanarak treni ileri doğru hareket ettiriyor.

7 gün 24 saat maliyetsiz! Çinli araştırmacılar geliştirdi: Projenin sırrı Eskişehir’deki nadir toprak elementleri NTE

Öte yandan elektromıknatıs, bir telin üzerinden elektrik akımı geçmesiyle oluşturulan manyetik alana dayanıyor. Diğer bir deyişle tellerden akım geçmediğinde manyetik etki de ortadan kayboluyor.

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