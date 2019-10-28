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88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü

'nin şehrinde Dixon Bacası olarak bilinen 88 metre uzunluğundaki bacada baş aşağı asılı kalan kişi hayatını kaybetti. Polis, adamın asılı kaldığı yerde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.10.2019 21:54 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 21:55
88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü

Cambria bölgesinde Carlisle şehrinde bulunan ve 1836 yılında pamuk fabrikası olarak inşa edilen yapının 88 metre yüksekliğindeki bacasında dün saat 22.30 sıralarında bir kişinin yardım çağrısı duyuldu.

88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü

Baş aşağı asılı kalan kişi için bölgeye itfaiye, polis ve çeşitli kurtarma ekipleri sevk edildi.

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88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü

Asılı kalan 50 yaşlarındaki kişiye, 12 saat sonra ulaşabilen kurtarma ekipleri, adamı ölü olarak buldu.

88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü

Polis, ismi henüz paylaşılmayan adama ilişkin açıklamasında, "Polis ve tüm acil servis ekiplerinin düşünceleri ailenin yanında" ifadelerini kullandı.

88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü
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88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü
88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü
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