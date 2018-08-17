90 yaşından sonra keşfetti! Sosyal medyada olay oldu...

90 yaşındaki Japon büyükanne, fotoğraf çekmeyi keşfedince kendi kendisinin sıradışı portrelerini denemeye başladı. Daha da önemlisi Kimiko Nishimoto, teknolojinin fotoğraflar üzerinde şekillendirme yapma olanaklarını da keşfederek ortaya ilginç kompozisyonlar içeren fotoğraflar çıkardı. Geçen yıldan bu yana kendini kah bir köpek kah bir kurbağa gibi çeken Nishimoto, fotoğraflarını bilgisayar programı yardımıyla kurgulamaya başladı. Yaratıcı kompozisyonlarını Tokyo'da bir galeride sergileyen Nishimoto'nun sergisini pek çok hayranı ziyaret etti. Büyükanne, şimdi sıradışı kurgulanmış fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor.