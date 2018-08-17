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90 yaşından sonra keşfetti! da olay oldu...

Giriş Tarihi: 17.08.2018 07:18 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 07:19
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90 yaşından sonra keşfetti! da olay oldu...
90 yaşından sonra keşfetti! Sosyal medyada olay oldu...

90 yaşındaki Japon büyükanne, fotoğraf çekmeyi keşfedince kendi kendisinin sıradışı portrelerini denemeye başladı.

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90 yaşından sonra keşfetti! da olay oldu...
90 yaşından sonra keşfetti! Sosyal medyada olay oldu...

Daha da önemlisi Kimiko Nishimoto, teknolojinin fotoğraflar üzerinde şekillendirme yapma olanaklarını da keşfederek ortaya ilginç kompozisyonlar içeren fotoğraflar çıkardı.

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90 yaşından sonra keşfetti! da olay oldu...
90 yaşından sonra keşfetti! Sosyal medyada olay oldu...

Geçen yıldan bu yana kendini kah bir köpek kah bir kurbağa gibi çeken Nishimoto, fotoğraflarını bilgisayar programı yardımıyla kurgulamaya başladı.

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90 yaşından sonra keşfetti! da olay oldu...
90 yaşından sonra keşfetti! Sosyal medyada olay oldu...

Yaratıcı kompozisyonlarını Tokyo'da bir galeride sergileyen Nishimoto'nun sergisini pek çok hayranı ziyaret etti.

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90 yaşından sonra keşfetti! da olay oldu...
90 yaşından sonra keşfetti! Sosyal medyada olay oldu...

Büyükanne, şimdi sıradışı kurgulanmış fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor.

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90 yaşından sonra keşfetti! da olay oldu...
90 yaşından sonra keşfetti! Sosyal medyada olay oldu...
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90 yaşından sonra keşfetti! da olay oldu...
90 yaşından sonra keşfetti! Sosyal medyada olay oldu...
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