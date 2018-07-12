ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!

NATO zirvesindeki fotoğraf çekimi öncesinde koyu bir sohbete girişen iki lider, Amerikan basınının gözünden kaçmadı. NATO zirvesindeki fotoğraf çekimi öncesinde koyu bir sohbete girişen iki lider, Amerikan basınının gözünden kaçmadı. NATO zirvesi ABD-AB kavgasının gölgesinde devam ederken, Amerikan basını TürkiyeBaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Donald Trump arasındaki koyu sohbeti sayfalarına taşıdı. Amerikan gazetesi, 'Trump Batılı müttefiklerini Türkiye'nin güçlü lideriyle konuşmak için başından savdı' başlığını kullandı. Reuters haber ajansının geçtiği bir fotoğrafa yer verilen Bob Fredericks imzalı haberde, iki başkanın fotoğraf çekimi öncesinde sıcak bir sohbete giriştiği belirtildi. Milliyet'in aktardığı habere göre; Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinde ilk gün ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, 'Türkiye'nin güneyinden gelen tehditlerin kaygıyla izlendiği ve karşı önlemlerin arttırılacağı' vurgulandı.