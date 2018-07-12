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ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!

NATO zirvesindeki fotoğraf çekimi öncesinde koyu bir sohbete girişen iki lider, Amerikan basınının gözünden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 12.07.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 14:32
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ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!
ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!

NATO zirvesindeki fotoğraf çekimi öncesinde koyu bir sohbete girişen iki lider, Amerikan basınının gözünden kaçmadı.

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ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!
ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!

NATO zirvesi ABD-AB kavgasının gölgesinde devam ederken, Amerikan basını TürkiyeBaşkanı ve ABD lideri arasındaki koyu sohbeti sayfalarına taşıdı.

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ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!
ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!

Amerikan gazetesi, 'Trump Batılı müttefiklerini Türkiye'nin güçlü lideriyle konuşmak için başından savdı' başlığını kullandı.

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ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!
ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!

Reuters haber ajansının geçtiği bir fotoğrafa yer verilen Bob Fredericks imzalı haberde, iki başkanın fotoğraf çekimi öncesinde sıcak bir sohbete giriştiği belirtildi.

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ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!
ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!

Milliyet'in aktardığı habere göre; Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinde ilk gün ortak bildiri yayınlandı.

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ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!
ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!

Bildiride, "Türkiye'nin güneyinden gelen tehditlerin kaygıyla izlendiği ve karşı önlemlerin arttırılacağı" vurgulandı.

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ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!
ABD basınından şaşırtan Erdoğan yorumu!
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