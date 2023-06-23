Giriş Tarihi: 23.06.2023 07:01
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
07:09
ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'den Türk demokrasisine övgü: Bir Amerikalı olarak kıskandım
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'de seçimlere katılım oranının yüzde 90'a yaklaşmasının küresel ölçekte diğer ülkelere örnek oluşturduğunu ve bu oranın ABD seçimlerine ortalama katılımın çok ötesine geçtiğini söyledi. Her Türk vatandaşının Türkiye'nin demokrasi geleneğiyle övünmesi gerektiğini kaydeden Flake, "Bir Amerikalı olarak kıskandım" dedi.