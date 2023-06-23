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Haberler Galeri ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'den Türk demokrasisine övgü: Bir Amerikalı olarak kıskandım
Giriş Tarihi: 23.06.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 07:09

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'den Türk demokrasisine övgü: Bir Amerikalı olarak kıskandım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'de seçimlere katılım oranının yüzde 90'a yaklaşmasının küresel ölçekte diğer ülkelere örnek oluşturduğunu ve bu oranın ABD seçimlerine ortalama katılımın çok ötesine geçtiğini söyledi. Her Türk vatandaşının Türkiye'nin demokrasi geleneğiyle övünmesi gerektiğini kaydeden Flake, "Bir Amerikalı olarak kıskandım" dedi.

BETÜL USTA
ABD Büyükelçisi Jeffry Flake’den Türk demokrasisine övgü: Bir Amerikalı olarak kıskandım

İsveç'in NATO üyeliği vaktinin geldiğini düşündüğünü belirten Flake, "Muhataplarıma her zaman Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake’den Türk demokrasisine övgü: Bir Amerikalı olarak kıskandım

Flake, NATO ortaklığına değer verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin bizimle birçok alanda ve şu anda Kosova'da NATO'ya uzun süredir devam eden katkısını takdir ediyoruz" diye konuştu

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ABD Büyükelçisi Jeffry Flake’den Türk demokrasisine övgü: Bir Amerikalı olarak kıskandım

ABD Büyükelçisi Flake, ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 247. yıl dönümü vesilesiyle ABD'nin Ankara Büyükelçilik Rezidansında düzenledikleri resepsiyon öncesi bir grup diplomasi muhabiriyle bir araya geldi. Flake, şunları söyledi:

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake’den Türk demokrasisine övgü: Bir Amerikalı olarak kıskandım

ÜÇ ALANDA İŞBİRLİĞİ

ABD ve Türkiye ilişkileri üç işbirliği ve ortaklık alandan ilerliyor. Ticari ilişkiler, insanlar arası etkileşim ve güvenlik işbirliği. Ticari bağlarımız artıyor. Geçen yıl yüzde 22'lik artışla 33 milyar dolardı ve bu yükseliyor.

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake’den Türk demokrasisine övgü: Bir Amerikalı olarak kıskandım

Burada önemli miktarda doğrudan yabancı yatırım ve çok aktif Amerikan şirketleri var. Ayrıca, çok sayıda Türk şirketi de ABD'de yatırım yapıyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla Amerikalı Türkiye'yi ziyaret etti.

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