ABD Büyükelçisi Jeffry Flake’den Türk demokrasisine övgü: Bir Amerikalı olarak kıskandım

Burada önemli miktarda doğrudan yabancı yatırım ve çok aktif Amerikan şirketleri var. Ayrıca, çok sayıda Türk şirketi de ABD'de yatırım yapıyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla Amerikalı Türkiye'yi ziyaret etti.



