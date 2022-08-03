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Haberler Galeri ABD-ÇİN GERİLİMİNDE SON DAKİKA: Tayvan hattında savaş çanları çalıyor! Pelosi Tayvan'da, kriz kapıda...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 00:23 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 00:32

ABD-ÇİN GERİLİMİNDE SON DAKİKA: Tayvan hattında savaş çanları çalıyor! Pelosi Tayvan'da, kriz kapıda...

SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı sarsan Rusya Ukrayna savaşı sonrası bir bölgede daha savaş çanları çalıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceğine yönelik haberlerin çıkması üzerine Çin teyakkuza geçmişti. ABD ve Çin arasında büyük restleşmeler yaşanırken Pelosi'nin ortalığı karıştıran Tayvan ziyareti ipleri iyice gerdi. ABD'den 25 yıl sonra gelen Tayvan hamlesi Pasifik'te tansiyon her geçen saniye yükseltiyor. İşte dünyanın gündemine bomba gibi düşen ABD ve Çin'in 'Tayvan' geriliminde yaşananlar…

ABD-ÇİN GERİLİMİNDE SON DAKİKA: Tayvan hattında savaş çanları çalıyor! Pelosi Tayvan’da, kriz kapıda...

SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'a resmi ziyarette bulundu. Bu hamleyle çeyrek asır sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkili, Tayvan'a gitmiş oldu.

Son dakika: Çin'in uyarılarına rağmen ABD Uçağı Tayvan'a indi! Savaş uçakları bölgede | Video

ABD-ÇİN GERİLİMİNDE SON DAKİKA: Tayvan hattında savaş çanları çalıyor! Pelosi Tayvan’da, kriz kapıda...

PASİFİK'TE SAVAŞ ÇANLARI!

ABD'den 25 yıl sonra gelen Tayvan hamlesi Pasifik'te savaş çanlarının çalmasına neden oldu.

Savaş kapıda mı? Çin ve Tayvan arasında Pelosi gerilimi: Savaş uçakları ve tanklar bölgede | Video

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ABD-ÇİN GERİLİMİNDE SON DAKİKA: Tayvan hattında savaş çanları çalıyor! Pelosi Tayvan’da, kriz kapıda...

'SON DERECE TEHLİKELİ'

Pelosi'nin uçağının inmesinden dakikalar sonra Çin'den açıklama geldi. Çin, ABD'nin Tayvan'daki eylemlerini 'son derece tehlikeli' olarak nitelendirdi.

ABD-ÇİN GERİLİMİNDE SON DAKİKA: Tayvan hattında savaş çanları çalıyor! Pelosi Tayvan’da, kriz kapıda...

SON DAKİKA: PELOSİ'DEN İLK AÇIKLAMA!

Tayvan'a inen Pelosi ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Pelosi mesajında 'Delegasyonumuzun Tayvan ziyareti, Amerika'nın Tayvan'ın Demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü onurlandırmaktadır' Tayvan ile yaptığımız görüşmeler, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit ediyor ve ortak çıkarlarımızı destekliyor.' dedi.

Pelosi'den Tayvan ziyareti açıklaması | Video

ABD-ÇİN GERİLİMİNDE SON DAKİKA: Tayvan hattında savaş çanları çalıyor! Pelosi Tayvan’da, kriz kapıda...

Pelosi aynı mesajında 'Dünya otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya kalırken, Amerika'nın 23 milyon Tayvanlı ile dayanışması bugün her zamankinden daha önemli' ifadelerine yer verdi.

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