Giriş Tarihi: 03.08.2022 00:23 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 00:32

ABD-ÇİN GERİLİMİNDE SON DAKİKA: Tayvan hattında savaş çanları çalıyor! Pelosi Tayvan'da, kriz kapıda...

SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı sarsan Rusya Ukrayna savaşı sonrası bir bölgede daha savaş çanları çalıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceğine yönelik haberlerin çıkması üzerine Çin teyakkuza geçmişti. ABD ve Çin arasında büyük restleşmeler yaşanırken Pelosi'nin ortalığı karıştıran Tayvan ziyareti ipleri iyice gerdi. ABD'den 25 yıl sonra gelen Tayvan hamlesi Pasifik'te tansiyon her geçen saniye yükseltiyor. İşte dünyanın gündemine bomba gibi düşen ABD ve Çin'in 'Tayvan' geriliminde yaşananlar…