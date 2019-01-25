ABD çok gizli belgeleri yayınladı...

ABD tarafından gerçekleştirilen 38 adet gizli proje bir soru önergesi ile ortaya çıktı. ABD Savunma İstihbarat Örgütü DIA'nın yaklaşık 40 senedir gizli olarak tuttuğu belgelerde UFO araştırmaları da yer alıyor. Projeler arasında süper silahlar, uzay motoru ve pek çok ilginç başlık bulunuyor. Belgelere göre ABD hükümeti UFO'ları araştırma için 22 milyon dolar para karcadı. Belgeler proje detaylarını tam olarak açıklamasa da bazı önemli noktalara değiniyor. Değinilen konular genel olarak başlık biçiminde servis edildi. Kara projeler olarak tabir edilen gelişmiş silah teknolojileri araştırmalarında, görünmezlik, nükleer teknoloji ile güçlendirilmiş uzay iticisi ve solucandelikleri konu alındı.