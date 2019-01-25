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çok gizli belgeleri yayınladı...

Giriş Tarihi: 25.01.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 09:47
ABD çok gizli belgeleri yayınladı...

tarafından gerçekleştirilen 38 adet gizli proje bir soru önergesi ile ortaya çıktı.

ABD çok gizli belgeleri yayınladı...

Savunma İstihbarat Örgütü DIA'nın yaklaşık 40 senedir gizli olarak tuttuğu belgelerde UFO araştırmaları da yer alıyor.

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ABD çok gizli belgeleri yayınladı...

Projeler arasında süper silahlar, uzay motoru ve pek çok ilginç başlık bulunuyor.

ABD çok gizli belgeleri yayınladı...

Belgelere göre hükümeti UFO'ları araştırma için 22 milyon dolar para karcadı.

ABD çok gizli belgeleri yayınladı...

Belgeler proje detaylarını tam olarak açıklamasa da bazı önemli noktalara değiniyor.

ABD çok gizli belgeleri yayınladı...

Değinilen konular genel olarak başlık biçiminde servis edildi.

ABD çok gizli belgeleri yayınladı...

Kara projeler olarak tabir edilen gelişmiş silah teknolojileri araştırmalarında, görünmezlik, nükleer teknoloji ile güçlendirilmiş uzay iticisi ve solucandelikleri konu alındı.

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