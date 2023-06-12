ABD dur durak bilmiyor! Terör örgütü YPG/PKK ile ortak üs: Konvoy giriş yaptı...

Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 40'a yakın araçtan oluşan konvoyda zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok miktarda mühimmat bulunuyor.