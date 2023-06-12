Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:34
Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
11:34
ABD dur durak bilmiyor! Terör örgütü YPG/PKK ile ortak üs: Konvoy giriş yaptı...
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile NATO müttefikimiz ABD arasındaki kirli iş birliği devam ediyor. Türkiye'nin tüm ikazlarına rağmen YPG'ye desteğini kesmeyen ABD yine bildiğiniz gibi... ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına Irak toprakları üzerinden 40'a yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.