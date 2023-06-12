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Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:34

ABD dur durak bilmiyor! Terör örgütü YPG/PKK ile ortak üs: Konvoy giriş yaptı...

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile NATO müttefikimiz ABD arasındaki kirli iş birliği devam ediyor. Türkiye'nin tüm ikazlarına rağmen YPG'ye desteğini kesmeyen ABD yine bildiğiniz gibi... ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına Irak toprakları üzerinden 40'a yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

AA
ABD dur durak bilmiyor! Terör örgütü YPG/PKK ile ortak üs: Konvoy giriş yaptı...

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına Irak toprakları üzerinden 40'a yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

ABD dur durak bilmiyor! Terör örgütü YPG/PKK ile ortak üs: Konvoy giriş yaptı...

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD güçlerine ait takviye konvoyu, dün Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye girdi.

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ABD dur durak bilmiyor! Terör örgütü YPG/PKK ile ortak üs: Konvoy giriş yaptı...

Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 40'a yakın araçtan oluşan konvoyda zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok miktarda mühimmat bulunuyor.

ABD dur durak bilmiyor! Terör örgütü YPG/PKK ile ortak üs: Konvoy giriş yaptı...

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

ABD dur durak bilmiyor! Terör örgütü YPG/PKK ile ortak üs: Konvoy giriş yaptı...

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

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