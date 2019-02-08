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gündemine bomba gibi düşen medya skandalı: 'a çıplak fotoğraflı şantaj

medyasında gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı. ABD'deki tabloid dergisi National Enquirer yayıncısının kendisine şantaj yaptığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 10:06
ABD gündemine bomba gibi düşen medya skandalı: Bezos'a çıplak fotoğraflı şantaj

Amazon'un kurucusu ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff , daha önce kendisine ait yazışmaları yayınlayan National Enquirer ile ilgili bir araştırma başlatmış ve derginin yazışmaları nasıl ele geçirdiğinin öğrenilmesini istemişti.

ABD gündemine bomba gibi düşen medya skandalı: Bezos'a çıplak fotoğraflı şantaj

, derginin kendisine araştırmayı durdurması ve olayın siyasi nedenlerle yapıldığına dair bir şey bulunamadığını açıklaması için şantaj yaptığını ve samimi yazışmaları ile çıplak fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettiğini duyurdu. Kişisel sayfası üzerinden bir açıklama yapan ünlü milyarder, derginin Trump ve Suudi kraliyet ailesiyle bağlarına dikkat çekti.

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ABD gündemine bomba gibi düşen medya skandalı: Bezos'a çıplak fotoğraflı şantaj

Dünyanın en büyük internet satış sitesi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff , 'deki tabloid dergisi National Enquirer yayıncısının kendisine şantaj yaptığını iddia etti.

ABD gündemine bomba gibi düşen medya skandalı: Bezos'a çıplak fotoğraflı şantaj

, Medium adlı internet platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, National Enquirer yayıncısının kendisini tehdit eden e-posta gönderdiğini duyurdu.

ABD gündemine bomba gibi düşen medya skandalı: Bezos'a çıplak fotoğraflı şantaj

, daha önce kendisiyle eski TV sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez'in özel yazışma ve fotoğraflarını ele geçiren National Enquirer hakkında araştırma başlatmıştı.

ABD gündemine bomba gibi düşen medya skandalı: Bezos'a çıplak fotoğraflı şantaj

Bir grup araştırmacıdan bir ekip kuran , derginin kendi yazışmalarını nasıl ele geçirdiğinin ve bunun arkasında yatan nedenin bulunmasını istedi.

ABD gündemine bomba gibi düşen medya skandalı: Bezos'a çıplak fotoğraflı şantaj

National Enquirer'in kendisinden söz konusu araştırmayı durdurmasını istediğini ifade eden , aksi takdirde kendisinin ve kız arkadaşının uygunsuz fotoğraflarını yayımlamakla tehdit ettiğini yazdı.

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