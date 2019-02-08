ABD gündemine bomba gibi düşen medya skandalı: Bezos'a çıplak fotoğraflı şantaj

ABD medyasında gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı. ABD'deki tabloid dergisi National Enquirer yayıncısının kendisine şantaj yaptığını iddia etti. Amazon'un kurucusu ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, daha önce kendisine ait yazışmaları yayınlayan National Enquirer ile ilgili bir araştırma başlatmış ve derginin yazışmaları nasıl ele geçirdiğinin öğrenilmesini istemişti. Bezos, derginin kendisine araştırmayı durdurması ve olayın siyasi nedenlerle yapıldığına dair bir şey bulunamadığını açıklaması için şantaj yaptığını ve samimi yazışmaları ile çıplak fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettiğini duyurdu. Kişisel sayfası üzerinden bir açıklama yapan ünlü milyarder, derginin Trump ve Suudi kraliyet ailesiyle bağlarına dikkat çekti. Dünyanın en büyük internet satış sitesi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, ABD'deki tabloid dergisi National Enquirer yayıncısının kendisine şantaj yaptığını iddia etti. Bezos, Medium adlı internet platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, National Enquirer yayıncısının kendisini tehdit eden e-posta gönderdiğini duyurdu. Bezos, daha önce kendisiyle eski TV sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez'in özel yazışma ve fotoğraflarını ele geçiren National Enquirer hakkında araştırma başlatmıştı. Bir grup araştırmacıdan bir ekip kuran Bezos, derginin kendi yazışmalarını nasıl ele geçirdiğinin ve bunun arkasında yatan nedenin bulunmasını istedi. National Enquirer'in kendisinden söz konusu araştırmayı durdurmasını istediğini ifade eden Bezos, aksi takdirde kendisinin ve kız arkadaşının uygunsuz fotoğraflarını yayımlamakla tehdit ettiğini yazdı.