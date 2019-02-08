ABD gündemine bomba gibi düşen medya skandalı: Bezos'a çıplak fotoğraflı şantaj

Bezos, derginin kendisine araştırmayı durdurması ve olayın siyasi nedenlerle yapıldığına dair bir şey bulunamadığını açıklaması için şantaj yaptığını ve samimi yazışmaları ile çıplak fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettiğini duyurdu. Kişisel sayfası üzerinden bir açıklama yapan ünlü milyarder, derginin Trump ve Suudi kraliyet ailesiyle bağlarına dikkat çekti.