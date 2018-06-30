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halkı göçmenler için sokağa döküldü

Giriş Tarihi: 30.06.2018 23:05
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halkı göçmenler için sokağa döküldü
ABD halkı göçmenler için sokağa döküldü

Başkanı Donald 'ın nı protesto eden 10 binlerce kişi ABD'nin 650'den fazla noktasında sokağa döküldü.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göçmen aileleri çocuklarından ayıran "Sıfır Tolerans" politikasını eleştiren 10 binlerce kişi ABD'nin çeşitli yerlerindeki 650'den fazla noktada sokağa çıktı. ABD İç Güvenlik Bakanlığının, göçmenlerin tutulduğu tesislerden birini basın mensuplarına açmasından sonra ortaya çıkan çocuklu ailelerin kafeslerdeki görüntülerle başlayan tepkiler, Trump yönetiminin yaklaşık 2 bin çocuğu ailesinden ayırması ile iyice büyüdü.

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halkı göçmenler için sokağa döküldü
ABD halkı göçmenler için sokağa döküldü

Gelen tepkiler çerçevesinde, çocukları aileleri ile buluşturmaya yönelik emrine rağmen yetkililerin harekete geçmemesi sebebi ile bugün 'nin çeşitli yerlerinde halk Trump yönetimine karşı düzenlenen en büyük protestolar için sokağa çıktı.

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halkı göçmenler için sokağa döküldü
ABD halkı göçmenler için sokağa döküldü
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halkı göçmenler için sokağa döküldü
ABD halkı göçmenler için sokağa döküldü
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halkı göçmenler için sokağa döküldü
ABD halkı göçmenler için sokağa döküldü
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halkı göçmenler için sokağa döküldü
ABD halkı göçmenler için sokağa döküldü
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halkı göçmenler için sokağa döküldü
ABD halkı göçmenler için sokağa döküldü
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