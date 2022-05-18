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Haberler Galeri ABD kongresinde KKTC hazımsızlığı: Miçotakis'in o sözlerine sert tepki! 'İşte Yunan medeniyeti'
Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:11 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 13:11

ABD kongresinde KKTC hazımsızlığı: Miçotakis'in o sözlerine sert tepki! 'İşte Yunan medeniyeti'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ziyareti kapsamında, Beyaz Saray'daki temaslarının ardından ABD Kongresi'ne hitap etti. Burada KKTC ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Miçotakis'in açıklamalarına tepki gösteren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Hayalleri ile dünyayı kandırmaya devam ediyorlar' dedi

ABD kongresinde KKTC hazımsızlığı: Miçotakis’in o sözlerine sert tepki! ’İşte Yunan medeniyeti’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresindeki Kıbrıs'la ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Miçotakis, nerede konuşma yaparsa yapsın hala Kıbrıs'ın gerçeklerini görmüyor. Yunanistan'ın zihniyeti, hala Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak ve Enosis'tir. Bu hayalle bütün dünyayı kandırmaya devam ediyorlar." dedi.

ABD kongresinde KKTC hazımsızlığı: Miçotakis’in o sözlerine sert tepki! ’İşte Yunan medeniyeti’

Cumhurbaşkanı Tatar, Miçotakis'in dün ABD Kongresindeki Kıbrıs konusu ve Türkiye ile ilgili açıklamalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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ABD kongresinde KKTC hazımsızlığı: Miçotakis’in o sözlerine sert tepki! ’İşte Yunan medeniyeti’

Miçotakis'in Kongrede çok uzun bir konuşma yaptığını belirten Tatar, bunun bir bölümünde Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz'in yer aldığını söyledi.

ABD kongresinde KKTC hazımsızlığı: Miçotakis’in o sözlerine sert tepki! ’İşte Yunan medeniyeti’

Tatar, Miçotakis'in "Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğiz" dediğini aktararak, "Kıbrıs'ta 'işgal' diye bir şey yoktur, bir işgal varsa o da Yunanistan'ın işgalidir. Yunanistan, defalarca Kıbrıs'ı işgal etmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

ABD kongresinde KKTC hazımsızlığı: Miçotakis’in o sözlerine sert tepki! ’İşte Yunan medeniyeti’

Yunanistan'ın İngiliz idaresi döneminde papazları kışkırtarak Ada'yı Yunanistan'a bağlamak istediğini dile getiren Tatar, terör örgütü EOKA'nın Yeoryos Grivas'ı Kıbrıs'a gönderdiğini ve Grivas'ın her türlü katliamı yaptığını kaydetti.

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