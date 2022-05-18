ABD kongresinde KKTC hazımsızlığı: Miçotakis’in o sözlerine sert tepki! ’İşte Yunan medeniyeti’

Tatar, Miçotakis'in "Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğiz" dediğini aktararak, "Kıbrıs'ta 'işgal' diye bir şey yoktur, bir işgal varsa o da Yunanistan'ın işgalidir. Yunanistan, defalarca Kıbrıs'ı işgal etmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.