Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:11
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
13:11
ABD kongresinde KKTC hazımsızlığı: Miçotakis'in o sözlerine sert tepki! 'İşte Yunan medeniyeti'
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ziyareti kapsamında, Beyaz Saray'daki temaslarının ardından ABD Kongresi'ne hitap etti. Burada KKTC ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Miçotakis'in açıklamalarına tepki gösteren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Hayalleri ile dünyayı kandırmaya devam ediyorlar' dedi