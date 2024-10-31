Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024
10:36
ABD medyası açık tarih verdi: İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Ateşkes şartları belli oldu!
Son dakika haberleri: İsrail, Gazze-İran-Lübnan hattında başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Gazze'de sivil katliamına ara vermeyen İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan'ın doğusunu hedef aldı. Öte yandan İran ile süren gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. İsrail'in son saldırılarının ardından İran'dan beklenen misillemeye ilişkin yeni duyuru, ABD medyası tarafından yapıldı. İran'ın olası misillemesi için tarih verilirken Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.