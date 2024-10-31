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Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:36

ABD medyası açık tarih verdi: İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Ateşkes şartları belli oldu!

Son dakika haberleri: İsrail, Gazze-İran-Lübnan hattında başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Gazze'de sivil katliamına ara vermeyen İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan'ın doğusunu hedef aldı. Öte yandan İran ile süren gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. İsrail'in son saldırılarının ardından İran'dan beklenen misillemeye ilişkin yeni duyuru, ABD medyası tarafından yapıldı. İran'ın olası misillemesi için tarih verilirken Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

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ABD medyası açık tarih verdi: İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Ateşkes şartları belli oldu!

Son dakika haberleri: İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı ateş büyüyor. Gazze işgalinin ardından teker teker bölge ülkelerine saldıran İsrail, gece saatlerinde yine Lübnan'ı hedef aldı. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi ve Baalbek'e düzenlediği saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ve Lübnan resmi haber ajansında yer alan haberlerde, İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmalarla ilgili bilgi verildi.

ABD medyası açık tarih verdi: İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Ateşkes şartları belli oldu!

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde art arda düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine yaptığı saldırıda ise 20 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunurken çok sayıda kişi de yaralandı.

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ABD medyası açık tarih verdi: İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Ateşkes şartları belli oldu!

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, gün boyu İsrail'e 28 saldırı yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda Hayfa'nın güneyinde ve Tel Aviv'in doğusunda bulunan İsrail askeri üsleri ve eğitim kamplarının yanı sıra, askeri birlikler ve gasbedilen Filistin topraklarının füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

ABD medyası açık tarih verdi: İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Ateşkes şartları belli oldu!

ABD MEDYASINDA FLAŞ İDDİA

Sınır bölgelerinde yaşanan krize İran da dahil oldu. Karşılıklı saldırıların ardından İran'dan İsrail'e yönelik bir misilleme hamlesi bekleniyordu. Söz konusu misillemenin ne zaman geleceğiyle ilgili ABD medyasında flaş bir iddia ortaya atıldı.

ABD medyası açık tarih verdi: İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Ateşkes şartları belli oldu!

CNN, ismini gizli tuttuğu üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde İran'ın 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden önce İsrail'e misilleme yapacağına yer verdi. İran'daki müzakereler hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynak, "İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin saldırganlığına cevabı 'kesin ve acı verici' olacak." ifadelerini kullandı.

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