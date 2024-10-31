ABD medyası açık tarih verdi: İran İsrail’e ne zaman saldıracak? Ateşkes şartları belli oldu!

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde art arda düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine yaptığı saldırıda ise 20 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunurken çok sayıda kişi de yaralandı.