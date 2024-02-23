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Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:59

ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...

ABD'de yayınlanan uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi dergisi Foreign Affairs'ta yayımlanan Türkiye analizi dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada izlediği başarılı yol haritasına vurgu yapılan analizde, Türkiye'nin yalnız Batı değil tüm yönlerde aktif politika izlediği ifade edildi. Analizde, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin özellikle Afrika, Kafkasya ve Balkanlarda gücünü gösterdiğine dikkat çekilerek, ABD'nin de artık Türkiye'ye boyun eğdiği belirtildi. İşte detaylar...

ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...

ABD'li dış politika dergisi Foreign Affairs'te yayımlanan analizde, Türkiye'nin dış politikada izlediği başarılı yol haritasına dikkat çekildi.

ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...

"TÜRKİYE DAHA GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLMAYI AMAÇLIYOR"

Soner Çağaptay tarafından kaleme alınan "Türkiye Nasıl Doğuya Yöneldi; Erdoğan ve Anadolu Dış Politikası'nın Yükselişi" başlıklı makalede, son dönemdeki gelişmelerin Türkiye'nin NATO müttefikleriyle ve ABD ile ilişkilerini yakınlaştırması olarak yorumlandığı, ancak aslında Türkiye'nin daha geniş bir alanda etkili olmayı amaçladığı belirtildi.

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ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...

"TÜRKİYE TÜM YÖNLERDE AKTİF POLİTİKA İZLİYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika adımları ile Türkiye'nin yalnızca batı değil tüm yönlerde aktif politika izlediği belirtilen yazıda, "Erdoğan'ın Türkiye'si dünyaya Anadolu gözüyle bakıyor" ifadelerine yer verildi.

ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...

Analizde Başkan Erdoğan'ın gelecek nesillere Anadolu yürüyüşünü miras bırakmak için çalıştığı belirtildi.

ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...

"ABD DE ARTIK TÜRKİYE'YE BOYUN EĞDİ"

Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Afrika, Kafkasya ve Balkanlar'da gücünü gösterdiği belirtilen analizde, ABD'nin de artık Türkiye'ye boyun eğdiğine dikkat çekildi.

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