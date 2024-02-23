ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...

"TÜRKİYE DAHA GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLMAYI AMAÇLIYOR"

Soner Çağaptay tarafından kaleme alınan "Türkiye Nasıl Doğuya Yöneldi; Erdoğan ve Anadolu Dış Politikası'nın Yükselişi" başlıklı makalede, son dönemdeki gelişmelerin Türkiye'nin NATO müttefikleriyle ve ABD ile ilişkilerini yakınlaştırması olarak yorumlandığı, ancak aslında Türkiye'nin daha geniş bir alanda etkili olmayı amaçladığı belirtildi.