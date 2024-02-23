Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
11:59
ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...
ABD'de yayınlanan uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi dergisi Foreign Affairs'ta yayımlanan Türkiye analizi dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada izlediği başarılı yol haritasına vurgu yapılan analizde, Türkiye'nin yalnız Batı değil tüm yönlerde aktif politika izlediği ifade edildi. Analizde, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin özellikle Afrika, Kafkasya ve Balkanlarda gücünü gösterdiğine dikkat çekilerek, ABD'nin de artık Türkiye'ye boyun eğdiği belirtildi. İşte detaylar...