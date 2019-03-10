ABD tarihini değiştirecek 3 kadın!

Alexandria Ocasio-Cortez?
DANSI ÜNÜNÜ KATLADI
Aslında şöhret onu takip ediyor gibi. Temsilciler Meclisi'nde yemin etmesinden bir gün önce sosyal medyaya bazı görüntüler düştü. 2010 yılına ait video Boston Üniversitesi'nin çatısında kaydedilmişti. 30 saniyelik görüntülerde Cortez ve arkadaşları dans ediyordu. Amaç belliydi; siyasetin yeni rock starını karalamak. Ama beklenenin aksine video genç siyasetçinin ününü katladı. Tabii bunda Cortez'in görüntülere verdiği cevabın da etkisi büyüktü. Videonun yayılmasından bir gün sonra yemin eden Cortez, Kongre'deki odasına Edwin Starr'ın "Savaş ne işe yarar? Kesinlikle hiçbir şeye" şarkısında dans ederek girdi ve "Bakın ben şimdi nerelerde dans ediyorum" mesajını verdi. Cortez'in babası ABD'li, annesi ise Porto Rikolu. Latin kökenli olduğu için göçmenlerle yakından ilgili, New York'un en varoş mahallesinde doğduğundan dolayı alt sınıfların mücadelesine önem veriyor, sıkı bir kadın hakları savunucusu, lobilerin siyasete karışmaması gerektiğini söylüyor, dans etmeye bayılıyor, eleştirilere anında cevap veriyor, küresel ısınma ile mücadele konusunda çok kararlı, kendisini 'demokratik sosyalist' olarak tanımlıyor.