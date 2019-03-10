ABD tarihini değiştirecek 3 kadın!

SOLUN ÇAY PARTİSİ

İşte tüm bu özellikleri başına büyük belalar açıyor. Alışılmış Amerikan siyasetinden çok farklı bir yerde duruyor çünkü. Kampanyasını "Benim gibi kadınların seçimlere girmeyeceği farz edilir" sloganı üzerine kuran Cortez'in siyaset maceraları daha 15 yaşında lise yıllarında başladı. 2016 yılında da Demokratların başkan aday adayı olan Bernie Sanders'ın kampanyasında çalıştı. Amerikan Demokratik Sosyalistleri'nin (DSA) kurucuları arasında. "Solun Çay Partisi" deniliyor bu gruba. Hızla yükseliyorlar ama işleri çok zor. Bunun en önemli sebebi kendi partileri olan Demokratların içindeki rakiplerinin bile çok güçlü olması. Kendisini tıpkı Cortez gibi 'demokratik sosyalist' olarak tanımlayan Sanders, üç yıl önce Hillary Clinton'a karşı başkanlık adaylığı yarışını kazanamamıştı mesela. Veya Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili azınlığın lideri Nancy Pelosi "Biz kapitalistiz, durum bundan ibaret" diyerek DSA'nın önüne geçti bile. Ancak Cortez'in karizması işleri biraz daha karıştırıyor. Daha şimdiden çizgi roman kahramanı yapılan veya Twitter'daki etkileşimleri CNN, New York Times gibi yayın organlarını geride bırakan, Boston Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Bölümü'nde okuyan, İspanyolca ile Fransızca bilen Cortez'in liberallik çıtasını nereye kadar çıkarabileceği merak ediliyor.