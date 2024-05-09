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Haberler Galeri ABD ve İsrail arasında karşılıklı restleşme! Washington'un açıklamalarına Tel Aviv'de yanıt gecikmedi
Giriş Tarihi: 09.05.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 09:40

ABD ve İsrail arasında karşılıklı restleşme! Washington'un açıklamalarına Tel Aviv'de yanıt gecikmedi

İsrail ordusunun, Gazze'nin tek çıkış kapısı Refah'ı ele geçirmesiyle yardımlar tamamen durdu. 24 saatte 55 Filistinli katledildi. Ölü sayısı 35 bine dayandı. Soykırımın garantörü ve finansörü olan ABD, katil İsrail'in Refaha başlattığı katliam sonrasında Tel Aviv yönetimi ile anlaşmazlığa düştü. Siyonist İsrail, ABD'nin "Refah'a saldırırsa silah sevkiyatını durduracağız" açıklamasına anında cevap verdi.

ABD ve İsrail arasında karşılıklı restleşme! Washington’un açıklamalarına Tel Aviv’de yanıt gecikmedi

Siyonist İsrail'in 215 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 34 bin 844'e çıktı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 55 Filistinli daha öldürüldü. Katil İsrail'in saldırılarının merkezinde ise iki gündür Refah var. 600 bini çocuk olmak üzere 1.5 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Mısır sınırındaki Refah bölgesindeki saldırılar nedeniyle insani kriz giderek derinleşiyor.

ABD ve İsrail arasında karşılıklı restleşme! Washington’un açıklamalarına Tel Aviv’de yanıt gecikmedi

Hamas'ın iki gün önce kabul ettiği ateşkesi reddeden İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 100'den fazla yere hava saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında dün şiddetli çatışmaların yaşandığı duyuruldu.

İsrail Refah'ı vuruyor! İşte bölgeden görüntüler... | Video

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ABD ve İsrail arasında karşılıklı restleşme! Washington’un açıklamalarına Tel Aviv’de yanıt gecikmedi

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Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kara saldırısı başlatıp Mısır ile olan sınır kapısını işgal ettiği Refah kentinde, insani yardım malzemelerinin Filistin Sağlık Bakanlığı hastanelerine ulaşmasına izin vermediğini, tahliye tehdidi ve saldırılar nedeniyle bazı hastanelerin hizmet dışı kaldığını ve yaralıların tedavi edilemediğini bildirdi.

ABD ve İsrail arasında karşılıklı restleşme! Washington’un açıklamalarına Tel Aviv’de yanıt gecikmedi

Refah sınır kapısının kapatılmasının doğurduğu olumsuz sonuçlara işaret edilen açıklamada, "İsrail işgali, iki gündür, ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardım taşıyan TIR'ların Sağlık Bakanlığı hastanelerine girişini engelliyor" denildi. Birleşmiş Milletler, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının ardından Gazze'ye insani yardım sokamadıklarını açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar da "İsrail'in saldırıları Refah'ı mezarlığa çevirebilir" uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail arasında karşılıklı restleşme! Washington’un açıklamalarına Tel Aviv’de yanıt gecikmedi

YİNE TEHDİT ETTİLER

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise Hamas'ın rehineleri serbest bırakmayla sonuçlanacak bir anlaşmaya yanaşmaması halinde Refah kentine operasyonu derinleştireceklerini söyledi. Hamas temsilcisi de İsrailin askeri agresifliği devam ederse ateşkesin olamayacağını belirtti.

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