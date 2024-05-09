Giriş Tarihi: 09.05.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
09:40
ABD ve İsrail arasında karşılıklı restleşme! Washington'un açıklamalarına Tel Aviv'de yanıt gecikmedi
İsrail ordusunun, Gazze'nin tek çıkış kapısı Refah'ı ele geçirmesiyle yardımlar tamamen durdu. 24 saatte 55 Filistinli katledildi. Ölü sayısı 35 bine dayandı. Soykırımın garantörü ve finansörü olan ABD, katil İsrail'in Refaha başlattığı katliam sonrasında Tel Aviv yönetimi ile anlaşmazlığa düştü. Siyonist İsrail, ABD'nin "Refah'a saldırırsa silah sevkiyatını durduracağız" açıklamasına anında cevap verdi.