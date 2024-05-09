ABD ve İsrail arasında karşılıklı restleşme! Washington’un açıklamalarına Tel Aviv’de yanıt gecikmedi

Siyonist İsrail'in 215 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 34 bin 844'e çıktı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 55 Filistinli daha öldürüldü. Katil İsrail'in saldırılarının merkezinde ise iki gündür Refah var. 600 bini çocuk olmak üzere 1.5 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Mısır sınırındaki Refah bölgesindeki saldırılar nedeniyle insani kriz giderek derinleşiyor.



