ABD yetkilileri huzursuz: İsrail’in ‘gizli planı’ ifşa oldu! – İran’a misilleme yapmak üzereydiler

SADECE "BEŞ GÖZ" İÇİNDE PAYLAŞILABİLİYORDU

AP'nin haberine göre, ABD, İsrail'in İran'a saldırı planlarını değerlendiren gizli belgelerin yetkisiz bir şekilde yayınlanmasını araştırıyor.

Belgelerin, ABD Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Ajansı ve Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından hazırlandığı düşünülüyor. Axios'a göre belgelerde, İsrail'in, İran'ın füze saldırısına misilleme olarak askeri bir saldırı düzenlemek için harekete geçtiği belirtiliyor. Bu bilgiler ABD, Büyük Britanya, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan oluşan "Beş Göz" içinde paylaşılabiliyordu.