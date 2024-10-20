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Giriş Tarihi: 20.10.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:25

ABD yetkilileri huzursuz: İsrail’in ‘gizli planı’ ifşa oldu! – İran’a misilleme yapmak üzereydiler

Geçtiğimiz haftalarda İran, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonrası İsrail'in vereceği yanıt bekleniyordu. Siyonist İsrail'in bir sonraki hamlesi tartışılırken ülkenin gizli belgeleri sızdı. ABD ve İsrail, İran'a saldırma planlarını içeren bilgilerin ortaya çıkması sonucunda endişeye kapıldı. ABD yetkilileri, olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

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ABD yetkilileri huzursuz: İsrail’in ‘gizli planı’ ifşa oldu! – İran’a misilleme yapmak üzereydiler

Cuma günü İsrail'in, Tahran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısına yanıt olarak İran'a saldırı hazırlıklarını ayrıntılarıyla anlatan Pentagon belgeleri gün yüzüne çıktı.

ABD yetkilileri huzursuz: İsrail’in ‘gizli planı’ ifşa oldu! – İran’a misilleme yapmak üzereydiler

TELEGRAM KANALI PAYLAŞTI

Belgeler Telegram'daki bir kanal aracılığıyla çevrimiçi olarak gün yüzüne çıktı ve bunların ABD istihbarat topluluğundaki biri tarafından sızdırıldığı öne sürüldü. Bilgiler tamamen uydu görüntü analizi kullanılarak toplanmış gibi görünüyordu.

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ABD yetkilileri huzursuz: İsrail’in ‘gizli planı’ ifşa oldu! – İran’a misilleme yapmak üzereydiler

SADECE "BEŞ GÖZ" İÇİNDE PAYLAŞILABİLİYORDU

AP'nin haberine göre, ABD, İsrail'in İran'a saldırı planlarını değerlendiren gizli belgelerin yetkisiz bir şekilde yayınlanmasını araştırıyor.

Belgelerin, ABD Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Ajansı ve Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından hazırlandığı düşünülüyor. Axios'a göre belgelerde, İsrail'in, İran'ın füze saldırısına misilleme olarak askeri bir saldırı düzenlemek için harekete geçtiği belirtiliyor. Bu bilgiler ABD, Büyük Britanya, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan oluşan "Beş Göz" içinde paylaşılabiliyordu.

ABD yetkilileri huzursuz: İsrail’in ‘gizli planı’ ifşa oldu! – İran’a misilleme yapmak üzereydiler

İŞTE GİZLİ BELGELERİN İÇİNDEKİ DETAYLAR

Belgeler, yakın günlerde birkaç İsrail hava üssünde alınan önlemleri, yaklaşan bir İran saldırısına hazırlık olarak gelişmiş mühimmatların transferini de içerecek şekilde ayrıntılı olarak açıklıyor. Belgeler ayrıca, İsrail'in İHA birimlerinin saldırıya yönelik ayrıntılı hazırlıklarına ilişkin raporlar da içeriyor.

ABD yetkilileri huzursuz: İsrail’in ‘gizli planı’ ifşa oldu! – İran’a misilleme yapmak üzereydiler

ABD KİMİN SIZDIRDIĞINI ARAŞTIRIYOR

Çok gizli olarak işaretlenen iki belge Telegram mesajlaşma uygulamasına gönderildi. Yetkililer, konuyu kamuoyuyla tartışmaya yetkili olmadıkları için isimlerini gizli tutmak koşuluyla konuştu.

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