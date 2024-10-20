Giriş Tarihi: 20.10.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024
11:25
ABD yetkilileri huzursuz: İsrail’in ‘gizli planı’ ifşa oldu! – İran’a misilleme yapmak üzereydiler
Geçtiğimiz haftalarda İran, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonrası İsrail'in vereceği yanıt bekleniyordu. Siyonist İsrail'in bir sonraki hamlesi tartışılırken ülkenin gizli belgeleri sızdı. ABD ve İsrail, İran'a saldırma planlarını içeren bilgilerin ortaya çıkması sonucunda endişeye kapıldı. ABD yetkilileri, olayla ilgili soruşturma yürütüyor.