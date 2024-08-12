Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
11:37
ABD Yüksek Temsilcisi Borrell açıkladı: İsrail'e yaptırımları gündeme almalıyız
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savunmuştu. ABD Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ben-Gvir'in açıklamalarına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik yaptırım uygulamanın AB'nin gündeminde olması gerektiğini ifade etti.