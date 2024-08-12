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Haberler Galeri ABD Yüksek Temsilcisi Borrell açıkladı: İsrail'e yaptırımları gündeme almalıyız
Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:37

ABD Yüksek Temsilcisi Borrell açıkladı: İsrail'e yaptırımları gündeme almalıyız

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savunmuştu. ABD Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ben-Gvir'in açıklamalarına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik yaptırım uygulamanın AB'nin gündeminde olması gerektiğini ifade etti.

AA
ABD Yüksek Temsilcisi Borrell açıkladı: İsrail’e yaptırımları gündeme almalıyız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamalarına ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Uluslararası toplumun, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için çalıştığına işaret eden Borrell, öte yandan Ben-Gvir'in sivillere yakıt ve yardımın kesilmesi çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

ABD Yüksek Temsilcisi Borrell açıkladı: İsrail’e yaptırımları gündeme almalıyız

"İSRAİL'E YAPTIRIMLAR GÜNDEMİMİZDE YER ALMALIDIR"

Borrell, söz konusu açıklamanın, tıpkı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima etmesi gibi, "savaş suçlarına teşvik" olduğunu belirterek, "Yaptırımlar gündemimizde yer almalıdır." ifadesini kullandı.

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ABD Yüksek Temsilcisi Borrell açıkladı: İsrail’e yaptırımları gündeme almalıyız

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün açıklamaya ilişkin kınamasını desteklediğini bildiren Borrell, "İsrail hükümetini, savaş suçu işlemeye yönelik bu teşviklerle arasına kesin bir mesafe koymaya ve derhal ateşkes sağlanması için ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere iyi niyetle katılmaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

ABD Yüksek Temsilcisi Borrell açıkladı: İsrail’e yaptırımları gündeme almalıyız

BEN-GVİR'DEN SKANDAL GAZZE AÇIKLAMASI

İsrail'deki Maarif gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savunmuştu.

ABD Yüksek Temsilcisi Borrell açıkladı: İsrail’e yaptırımları gündeme almalıyız

Ben-Gvir, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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