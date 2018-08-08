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'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir

Giriş Tarihi: 08.08.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 11:55
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'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir
ABD'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir
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'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir
ABD'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir

'de California tarihinin en büyük orman yargınlarının ay sonuna kadar söndürülmesinin zor olduğu belirtildi. Yangın şimdiye kadar Los Angeles büyüklüğündeki bir ormanlık alanı yok etti. İtfaiye ekipleri 18 ayrı noktada devam eden yangını söndürmeye çalışıyor.

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'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir
ABD'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir


Yerel basındaki haberlere göre, Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan alevler bin 176 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırlık alana ulaşarak hemen hemen Los Angeles kenti büyüklüğündeki bölgeyi yok etti.

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'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir
ABD'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir

İtfaiye yetkilileri, Yosemite Milli Parkı'nın bir kısmının da yangınlar nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

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'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir
ABD'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir

Yangınların üçte birinin kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, itfaiye görevlilerinin kuvvetli rüzgarlar ve düşük nemli ortamda 18 yangınla mücadele ettiğini vurguladı.

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'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir
ABD'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir

California itfaiye yetkililerinin, eyalet tarihinin en büyük yangını olarak nitelendirilen ve eyaletin birkaç yerinde devam eden yangınların ay sonuna kadar sürmesinden endişe ettiklerini açıkladığı bilgisine yer verildi.

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'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir
ABD'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir

Mendocino Milli Parkı çevresindeki yangınlarda, 75 bina yanarken, binlerce kişi de tahliye edildi.

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