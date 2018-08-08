ABD'de 18 noktada süren orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir

ABD'de California tarihinin en büyük orman yargınlarının ay sonuna kadar söndürülmesinin zor olduğu belirtildi. Yangın şimdiye kadar Los Angeles büyüklüğündeki bir ormanlık alanı yok etti. İtfaiye ekipleri 18 ayrı noktada devam eden yangını söndürmeye çalışıyor.