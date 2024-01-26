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Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:52

ABD’de insanlık dışı infaz! Nitrojen gazıyla idam edildi: En basit haliyle işkence!

İdam cezasının uygulandığı ABD'de tarihinde bir ilk yaşandı. Cinayet suçundan hüküm giyen 58 yaşındaki Kenneth Eugene Smith'in nitrojen gazı ile infaz edilmesi kararlaştırıldı. Sinir sistemini yok eden ve 'işkence' olarak tanımlanan bu infazın durdurulması için yapılan çağrılar faydalı olmadı. Yerel saatle 20.25'te hayatını kaybeden Kenneth Eugene Smith'in infaz öncesi "Sürekli panik atak geçiriyorum, berbat haldeyim" dediği ortaya çıktı.

İHA
ABD’de insanlık dışı infaz! Nitrojen gazıyla idam edildi: En basit haliyle işkence!

İdam cezasının uygulandığı ülkelerden biri olan ABD'de bir ilk yaşandı. 1988'de bir vaizin eşini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğu Kenneth Eugene Smith'in ülke tarihinde ilk kez nitrojen gazı ile idam edildiği açıklandı. Maske takılarak dakikalarca nitrojen gazı verilen Smith, ülkede bu yöntemle idam edilen ilk kişi oldu. Smith, 2022'de eyaletin kendisini zehirli iğne ile öldürme girişiminden sağ kurtulmayı başarmıştı.

ABD’de insanlık dışı infaz! Nitrojen gazıyla idam edildi: En basit haliyle işkence!

İNFAZA TEPKİ YAĞDI: İNSANLIK DIŞI!

Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith'in yerel saatle 20.25'te öldüğünü açıkladı. "Nitrojen hipoksisi" olarak bilinen yeni infaz uygulaması ABD'nin yanı sıra dünyada da bir ilk olarak kayıtlara yazıldı. Yeni ve ilk defa denenen bu infaz yöntemi tartışmalara da yol açtı. Ölüm cezası uzmanları prosedürü "insanlık dışı" olarak yorumladı. Başsavcı ise nitrojen gazı ile idamın etkili ve insani bir infaz yöntemi olduğunun kanıtlandığını aktardı.

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ABD’de insanlık dışı infaz! Nitrojen gazıyla idam edildi: En basit haliyle işkence!

DURDURMA ÇAĞRISI REDDEDİLMİŞTİ!

Nitrojen gazının ölüm cezasının infazında kullanılacak olması kamuoyunun farklı kesimlerinin tepkisini çekmişti. İnsan hakları savunucuları daha önce denenmemiş olan bu yönteme karşı çıkmıştı. Smith'in avukatının infazın durdurulması talebi de Federal Mahkeme tarafından reddedilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da insanlık dışı uygulama anlamına gelebileceğini belirterek, nitrojen gazıyla infazın durdurulması çağrısında bulunmuştu.

ABD’de insanlık dışı infaz! Nitrojen gazıyla idam edildi: En basit haliyle işkence!

YAŞADIĞI KORKUYU BÖYLE ANLATTI: EN BASİT HALİYLE İŞLENCE!

BBC'nin haberine göre Kenneth Eugene Smith, infazdan önce gazetecilere verdiği röportajda büyük korku yaşadığını anlattı. Smith, "Sürekli berbat haldeyim. Düzenli olarak panik atak geçiriyorum. Bunlar gün içinde başa çıkmaya çalıştıklarımın küçük bir parçası. En basit haliyle işkence" ifdelerini kullandı.

ABD’de insanlık dışı infaz! Nitrojen gazıyla idam edildi: En basit haliyle işkence!

SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR…

Tıbbi uzmanlar ise yöntemin yol açacağı tehlikelere dikkat çekti. Bu yönteme karşı olanlar, kişinin sinir sistemini etkileyecek şiddetli kasılmadan bitkisel hayatta kalacak şekilde sağ kalabileceğini, hatta maskede sızıntı olup odadaki diğer kişileri de öldürme olasılığı olduğunu söyledi.

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