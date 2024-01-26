ABD’de insanlık dışı infaz! Nitrojen gazıyla idam edildi: En basit haliyle işkence!

İNFAZA TEPKİ YAĞDI: İNSANLIK DIŞI!

Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith'in yerel saatle 20.25'te öldüğünü açıkladı. "Nitrojen hipoksisi" olarak bilinen yeni infaz uygulaması ABD'nin yanı sıra dünyada da bir ilk olarak kayıtlara yazıldı. Yeni ve ilk defa denenen bu infaz yöntemi tartışmalara da yol açtı. Ölüm cezası uzmanları prosedürü "insanlık dışı" olarak yorumladı. Başsavcı ise nitrojen gazı ile idamın etkili ve insani bir infaz yöntemi olduğunun kanıtlandığını aktardı.