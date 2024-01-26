Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
08:52
ABD’de insanlık dışı infaz! Nitrojen gazıyla idam edildi: En basit haliyle işkence!
İdam cezasının uygulandığı ABD'de tarihinde bir ilk yaşandı. Cinayet suçundan hüküm giyen 58 yaşındaki Kenneth Eugene Smith'in nitrojen gazı ile infaz edilmesi kararlaştırıldı. Sinir sistemini yok eden ve 'işkence' olarak tanımlanan bu infazın durdurulması için yapılan çağrılar faydalı olmadı. Yerel saatle 20.25'te hayatını kaybeden Kenneth Eugene Smith'in infaz öncesi "Sürekli panik atak geçiriyorum, berbat haldeyim" dediği ortaya çıktı.