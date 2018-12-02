ABD'de korkutan deprem!

KORKUTAN DEPREM!

Merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu belirtilen ve ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından 6.6 büyüklüğünde açıklanan deprem nedeniyle yollar çöktü. Can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir uyarı yapılmadı.