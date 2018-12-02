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'de korkutan !

'nin Alaska eyaletinde meydana gelen ve 6.6 büyüklüğünde olduğu belirtilen büyük paniğe neden oldu.

Giriş Tarihi: 02.12.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 02.12.2018 16:46
ABD'de korkutan deprem!

KORKUTAN DEPREM!

Merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu belirtilen ve ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından 6.6 büyüklüğünde açıklanan deprem nedeniyle yollar çöktü. Can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir uyarı yapılmadı.

ABD'de korkutan deprem!

ABD'nin Alaska eyaletinde 7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle yollar çöktü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda binada hasar meydana gelen depremde, can kaybı olup olmadığına yönelik henüz bilgi verilmedi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), daha önce 6,7 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 7 olarak revize etti.

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ABD'de korkutan deprem!

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından yetkililerce, bölgede tsunami uyarısı yapıldı. 7 şiddetindeki depremden sonra eyalette 4 ve üzerinde 7 daha kayıtlara geçerken, çok sayıda artçı sarsıntı da gerçekleşti.

ABD'de korkutan deprem!

TRUMP'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da meydana gelen şiddetli deprem hakkında açıklamada bulundu. Trump, vatandaşları yönlendirmeleri takip etmeleri konusunda uyardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde meydana gelen ve 6,6 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Trump, depremin şiddetine vurgu yaparak, "Lütfen size yardım etmek için yönlendirmelerde bulunan üst düzey eğitimli uzmanların yönlendirmelerini takip edin. Federal hükümetiniz hiçbir masraftan kaçınmayacak, Tanrı hepinizi korusun" ifadelerini kullandı.

ABD'de korkutan deprem!
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ABD'de korkutan deprem!
ABD'de korkutan deprem!
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