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Giriş Tarihi: 15.12.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:44

ABD’de merak uyandıran gözlem: Gökyüzünde gizemli cisimler tespit edildi! Yabancı ajan etkisi endişelere yol açtı

ABD'de ilginç olaylar cereyan ediyor. Son birkaç haftadır ülkede açıklanamayan gelişmeler gerçekleşiyor. Gökyüzünde sır dolu insansız hava araçları (İHA) geziyor. Amerikan halkı olan biteni anlamlandıramıyor. Yaşananlardan sonra yetkililer soruşturma için harekete geçti. Birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Son zamanlarda kamuoyu bütün dikkatini bu konuya çevirmiş durumda.

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ABD’de merak uyandıran gözlem: Gökyüzünde gizemli cisimler tespit edildi! Yabancı ajan etkisi endişelere yol açtı

Son haftalarda New Jersey ve Doğu Yakası'nın bazı bölgeleri üzerinde çok sayıda gizemli insansız hava aracının (İHA) uçtuğu bildirildi. Bu durum, bunları kimin ve hangi amaçla gönderdiği konusunda spekülasyon ve endişelere yol açtı.

ABD’de merak uyandıran gözlem: Gökyüzünde gizemli cisimler tespit edildi! Yabancı ajan etkisi endişelere yol açtı

ONLARCA GÖRGÜ TANIĞI VAR

Onlarca görgü tanığı tanımlanamayan İHA'ları kasım ayından itibaren ülkede gördüklerini aktardı.

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ABD’de merak uyandıran gözlem: Gökyüzünde gizemli cisimler tespit edildi! Yabancı ajan etkisi endişelere yol açtı

İLK OLARAK BURADA GÖRÜLDÜLER

İlk olarak, New York kentinin yaklaşık 80 kilometre batısında, eyaletin en büyük su kaynağı olan Round Valley Rezervuarı'nı besleyen doğal manzaralı Raritan Nehri boyunca uçarken görüldüler.

ABD’de merak uyandıran gözlem: Gökyüzünde gizemli cisimler tespit edildi! Yabancı ajan etkisi endişelere yol açtı

KIYI BÖLGELERİNE KADAR GENİŞLEDİ

Ancak kısa süre sonra eyalet çapında Picatinny Arsenal'in yakınlarında, askeri araştırma ve üretim tesisi yakınlarında ve Bedminster'daki seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın golf sahasının üzerinde de görüldükleri bildirildi.

İHA'lar son dönemde kıyı bölgelerinde de görüldü. Cumhuriyetçi ABD Temsilcisi Chris Smith, Sahil Güvenlik komutanının kendisine, hafta sonu Ocean County'deki Barnegat Light ve Island Beach Eyalet Parkı yakınlarında bir düzine İHA'nın bir Muhafız cankurtaran botunu yakından takip ettiğini söylediğini aktardı.

ABD’de merak uyandıran gözlem: Gökyüzünde gizemli cisimler tespit edildi! Yabancı ajan etkisi endişelere yol açtı

İHA'LARIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİLER

New Jersey'li bir kongre üyesi, Pentagon'dan, İHA'lardan bir veya daha fazlasının düşürülmesi için kuvvet kullanımına yetki vermesini ve bunları kimin konuşlandırdığını tespit etmeye çalışmasını istedi.

Jersey Shore bölgesinden bir diğer Cumhuriyetçi kongre üyesi olan Jeff Van Drew da ordunun İHA'ları düşürmesi çağrısında bulundu.

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