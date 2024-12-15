ABD’de merak uyandıran gözlem: Gökyüzünde gizemli cisimler tespit edildi! Yabancı ajan etkisi endişelere yol açtı

İHA'LARIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİLER

New Jersey'li bir kongre üyesi, Pentagon'dan, İHA'lardan bir veya daha fazlasının düşürülmesi için kuvvet kullanımına yetki vermesini ve bunları kimin konuşlandırdığını tespit etmeye çalışmasını istedi.

Jersey Shore bölgesinden bir diğer Cumhuriyetçi kongre üyesi olan Jeff Van Drew da ordunun İHA'ları düşürmesi çağrısında bulundu.