Giriş Tarihi: 15.12.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024
16:44
ABD’de merak uyandıran gözlem: Gökyüzünde gizemli cisimler tespit edildi! Yabancı ajan etkisi endişelere yol açtı
ABD'de ilginç olaylar cereyan ediyor. Son birkaç haftadır ülkede açıklanamayan gelişmeler gerçekleşiyor. Gökyüzünde sır dolu insansız hava araçları (İHA) geziyor. Amerikan halkı olan biteni anlamlandıramıyor. Yaşananlardan sonra yetkililer soruşturma için harekete geçti. Birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Son zamanlarda kamuoyu bütün dikkatini bu konuya çevirmiş durumda.