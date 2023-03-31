Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:43
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
11:45
ABD'de polise kaos talimatı: Trump kararı ortalığı karıştıracak! Hazırlıklı olun
Dünya bu kararı konuşuyor! ABD'nin eski başkanı Donald Trump, ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu. Büyük jürinin kararının ardından Trump, kararı 'seçimlere bir müdahale' olarak değerlendirdi. Trup tutuklanacak mı? sorusu yanıt ararken ABD alarma geçti. New York polisinden "olağandışı düzensizliğe" karşı hazırlıklı olması istendi.