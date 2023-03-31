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Haberler Galeri ABD'de polise kaos talimatı: Trump kararı ortalığı karıştıracak! Hazırlıklı olun
Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:45

ABD'de polise kaos talimatı: Trump kararı ortalığı karıştıracak! Hazırlıklı olun

Dünya bu kararı konuşuyor! ABD'nin eski başkanı Donald Trump, ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu. Büyük jürinin kararının ardından Trump, kararı 'seçimlere bir müdahale' olarak değerlendirdi. Trup tutuklanacak mı? sorusu yanıt ararken ABD alarma geçti. New York polisinden "olağandışı düzensizliğe" karşı hazırlıklı olması istendi.

ABD’de polise kaos talimatı: Trump kararı ortalığı karıştıracak! Hazırlıklı olun

ABD eski başkanı Donald Trump, mahkemeye çıkacak. Dünyanın günlerdir takip ettiği olay ile ilgili Büyük jüri kararını verdi. Geçtiğimiz hafta tutuklanmayı beklediğini ifade eden Trump ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu.

ABD’de polise kaos talimatı: Trump kararı ortalığı karıştıracak! Hazırlıklı olun

New York Jürisi Trump'a yöneltilen suçlamaların araştırılmasına ve bu yüzden bir dava açılmasına karar verdi. Trump böylece ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan oldu.

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ABD’de polise kaos talimatı: Trump kararı ortalığı karıştıracak! Hazırlıklı olun

Eski porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık 'sus payı' ödemesiyle ilgili mahkemeye çıkacak olan Trump'a yönelik suçlamaların tam olarak ne olduğu bilinmese de Trump iddiaları reddetti.

ABD’de polise kaos talimatı: Trump kararı ortalığı karıştıracak! Hazırlıklı olun

Trump, karardan sonra hakkındaki suçlamaları, "Politik zulüm ve Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırı" olarak niteledi.

ABD’de polise kaos talimatı: Trump kararı ortalığı karıştıracak! Hazırlıklı olun

Trump ile ilgili haberlerin ardından New York Polis Departmanı şu anda bir tehdit olmamasına rağmen yine de önlem almaları gerektiğini ifade etti.

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