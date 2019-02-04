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'de uçak yerleşim bölgesine düştü: 5 ölü

Giriş Tarihi: 04.02.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 10:51
ABD'de uçak yerleşim bölgesine düştü: 5 ölü

'de bir uçak yerleşim alanına Cessna 414 tipi çift motorlu bir uçak düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD'de uçak yerleşim bölgesine düştü: 5 ölü

Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Yorba Linda'da bölgesinde yaşandı.

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ABD'de uçak yerleşim bölgesine düştü: 5 ölü

Cessna 414 tipi çift motorlu uçağın Fullerton şehrinde bulunan havalimanından kalktıktan bir süre sonra Yorba Linda bölgesinde 2 evin üzerine düştü.

ABD'de uçak yerleşim bölgesine düştü: 5 ölü

Olayda pilot ve evlerde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

ABD'de uçak yerleşim bölgesine düştü: 5 ölü

Yangın 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Uçağın düşüş nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'de uçak yerleşim bölgesine düştü: 5 ölü
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ABD'de uçak yerleşim bölgesine düştü: 5 ölü
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