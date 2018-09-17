ABD'deki kasırga en tehlikeli boyuta ulaştı!

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan ve tropik depresyon kategorisine düşürülen Florence Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, kasırganın en tehlikeli noktasına ulaştığını söylerken, yaklaşık 1 milyon kişi de elektriksiz kaldı. Ayrıca Cape Fear Nehri'nin çevresindeki 2 bin 800 ev için su baskını tehlikesine karşı tahliye uyarısında bulunuldu. Yetkililer, tropik depresyon halini alan kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle Kuzey Carolina'da 11, Güney Carolina'da da 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Hayatını kaybedenlerden en sonuncusunun 3 aylık bir bebek olduğu ve yaşadıkları evin üzerine devrilen ağaç nedeniyle öldüğü belirtildi. 'EN TEHLİKELİ NOKTASINA ULAŞTI' Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper da yaptığı basın açıklamasında, 'Kasırga şu ana kadar en tehlikeli noktasına ulaştı.' dedi. Ayrıca yetkililer Kuzey ve Güney Carolina'da ani su baskınlarına karşı tetikte olunması gerektiği uyarısında bulundu.