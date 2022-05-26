Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:13

ABD'deki katliam göz göre göre gelmiş! Saldırı öncesi yaptığı Facebook paylaşımları ortaya çıktı; "Kanlar içinde bir kadın..."

Dünya, ABD Teksas'ta meydana gelen okul katliamını konuşuyor. 19 öğrenci ve 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kolluk kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen Salvador Ramos'un ise saldırı öncesinde yaptığı Facebook paylaşımları ortaya çıktı. Paylaşımlar "Katliam göz göre göre geliyorum demiş" dedirtti. Öte yandan Ramos tarafından vurulan Ramos'un babaannesinin ise kanlar içinde kaldırımda koştuğunu gören komşular korku dolu anları anlattı.