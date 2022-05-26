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Haberler Galeri ABD'deki katliam göz göre göre gelmiş! Saldırı öncesi yaptığı Facebook paylaşımları ortaya çıktı; "Kanlar içinde bir kadın..."
Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:13

ABD'deki katliam göz göre göre gelmiş! Saldırı öncesi yaptığı Facebook paylaşımları ortaya çıktı; "Kanlar içinde bir kadın..."

Dünya, ABD Teksas'ta meydana gelen okul katliamını konuşuyor. 19 öğrenci ve 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kolluk kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen Salvador Ramos'un ise saldırı öncesinde yaptığı Facebook paylaşımları ortaya çıktı. Paylaşımlar "Katliam göz göre göre geliyorum demiş" dedirtti. Öte yandan Ramos tarafından vurulan Ramos'un babaannesinin ise kanlar içinde kaldırımda koştuğunu gören komşular korku dolu anları anlattı.

ABD’deki katliam göz göre göre gelmiş! Saldırı öncesi yaptığı Facebook paylaşımları ortaya çıktı; Kanlar içinde bir kadın...

Teksas'ın Uvalde kentindeki Robb İlköğretim Okulu'na geçtiğimiz akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı tüm dünyayı dehşete düşürdü. Katil 18 yaşındaki Salvador Ramos'un saldırısı sonucu 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti.

ABD’deki katliam göz göre göre gelmiş! Saldırı öncesi yaptığı Facebook paylaşımları ortaya çıktı; Kanlar içinde bir kadın...

Ramos içeride kendine barikat kurarken, Teksas kolluk kuvvetleriyle katili etkisiz hale getirdi.

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ABD’deki katliam göz göre göre gelmiş! Saldırı öncesi yaptığı Facebook paylaşımları ortaya çıktı; Kanlar içinde bir kadın...

Ramos'la ilgili ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Vali Gregg Abbott, silahlı saldırgan Ramos'un okula girmeden önce babaannesini de vurduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumu ciddiyetini koruyor.

ABD’deki katliam göz göre göre gelmiş! Saldırı öncesi yaptığı Facebook paylaşımları ortaya çıktı; Kanlar içinde bir kadın...

Öte yandan Ramos'un saldırı öncesinde yaptığı Facebook paylaşımları gün yüzüne çıktı. İlk paylaşımında "Büyükannemi vuracağım" dediği ortaya çıktı.

ABD’deki katliam göz göre göre gelmiş! Saldırı öncesi yaptığı Facebook paylaşımları ortaya çıktı; Kanlar içinde bir kadın...

Büyükannesini vurduktan sonra ise "Büyükannemi vurdum" diye paylaşım yaptığı öğrenildi. Üçüncü gönderisinde ise "Bir ilkokulu vuracağım" yazdığı ifade edildi.

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