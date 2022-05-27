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Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:18

ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı

ABD'nin Teksas eyaletinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ilkokul katliamı tüm dünyayı dehşete düşürmüştü. 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos'un 19 ilkokul öğrencisini katlettiği korkunç olay sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay sırasında okul önünde bekleyerek saldırgana müdahalede bulunmayan Teksas polisine, anne babaların tepki gösterdiği anların videosu paylaşıldı. Polisin, acı içinde bekleyen anne babalara kelepçe ve biber gazıyla müdahale ettiği görüntülerse ülke basınında büyük tepkiye neden oldu.

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ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı

Dünyayı dehşete düşüren korkunç olay, ABD'de yaşanmıştı. Sık sık okullarda yapılan silahlı saldırı haberleriyle bilinen ABD'de geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos, ilkokulda katliam yapmıştı.

ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı

Teksas eyaletinde bulunan Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nu basan Ramos, 19 ilkokul öğrencisi ve 2 öğretmeni öldürmüştü.

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ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı

Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu medyaya yansımıştı.

ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı

Yaşanan korkunç saldırı sonrası ortaya çıkan yeni görüntülerse ülke genelinde büyük tepkiye neden oldu.

ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı

Teksas polisinin, saldırganı durdurmak için zamanında müdahale etmediği eleştirileri gündeme gelirken, saldırı sırasında okulun etrafında toplanan anne babaların, içeriden gelen silah sesleri üzerine okula girmek için tereddüt eden polise öfkelendiği belirtildi.

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