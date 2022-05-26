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Haberler Galeri ABD'deki okul katliamından dehşete düşüren detay! Sınıfa girdiğinde bu sözleri söylemiş: 'Ölme vakti geldi'
Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 20:40

ABD'deki okul katliamından dehşete düşüren detay! Sınıfa girdiğinde bu sözleri söylemiş: 'Ölme vakti geldi'

ABD'de yaşanan okul katliamı tüm dünyayı dehşete düşürdü. Teksas'ın Uvalde kasabasında 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürüldüğü ilkokul saldırısına ilişkin kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. 18 yaşındaki Salvador Ramos'un katliam gerçekleştirdiği sınıftan sağ kurtulan bir öğrenci dehşet anlarını anlattı. Öte yandan saldırıda evlatlarını kaybeden acılı aileler polisin yapması gereken hiçbir şeyi yapmadıklarını dile getirdi.

ABD’deki okul katliamından dehşete düşüren detay! Sınıfa girdiğinde bu sözleri söylemiş: ’Ölme vakti geldi’

Teksas'ın Uvalde kentindeki Robb İlköğretim Okulu'na geçtiğimiz akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı tüm dünyayı dehşete düşürdü. Katil 18 yaşındaki Salvador Ramos'un saldırısı sonucu 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti.

ABD’deki okul katliamından dehşete düşüren detay! Sınıfa girdiğinde bu sözleri söylemiş: ’Ölme vakti geldi’

Ramos içeride kendine barikat kurarken, Teksas kolluk kuvvetleriyle katili etkisiz hale getirdi.

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ABD’deki okul katliamından dehşete düşüren detay! Sınıfa girdiğinde bu sözleri söylemiş: ’Ölme vakti geldi’

ÖLME VAKTİ GELDİ

Dehşet anlarında sınıfta olan bir öğrenci yaşadıklarını anlattı. Adı açıklanmayan dördüncü sınıf öğrencisi Salvador Ramos'un sınıfa girdikten sonra biraz çömeldiği ardından da 'ölme vakti geldi' dediğini ifade etti.

ABD’deki okul katliamından dehşete düşüren detay! Sınıfa girdiğinde bu sözleri söylemiş: ’Ölme vakti geldi’

Çaresiz çocuk "Kapıdan silah seslerini duyduğumda arkadaşıma bizi bulamasın diye bir şeyin altına saklanmasını söyledim" derken zor saklandığını ve arkadaşına da Ramos'un onları duymaması için konuşmamasını söylediğini dile getirdi.

ABD’deki okul katliamından dehşete düşüren detay! Sınıfa girdiğinde bu sözleri söylemiş: ’Ölme vakti geldi’

Öte yandan Ramos'un saldırı öncesinde yaptığı Facebook paylaşımları gün yüzüne çıktı. İlk paylaşımında "Büyükannemi vuracağım" dediği ortaya çıktı.

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