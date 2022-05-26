Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:36
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
20:40
ABD'deki okul katliamından dehşete düşüren detay! Sınıfa girdiğinde bu sözleri söylemiş: 'Ölme vakti geldi'
ABD'de yaşanan okul katliamı tüm dünyayı dehşete düşürdü. Teksas'ın Uvalde kasabasında 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürüldüğü ilkokul saldırısına ilişkin kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. 18 yaşındaki Salvador Ramos'un katliam gerçekleştirdiği sınıftan sağ kurtulan bir öğrenci dehşet anlarını anlattı. Öte yandan saldırıda evlatlarını kaybeden acılı aileler polisin yapması gereken hiçbir şeyi yapmadıklarını dile getirdi.