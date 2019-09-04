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'deki tekne yangınında kaybolanlardan kurtulan olmadı

Resmen açıklandı! 'deki feribot yangınında kurtulan olmadı... ABD'nin California eyaleti açıklarında alev alan dalış teknesinde kaybolan 34 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 04.09.2019 00:30 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 00:31
ABD'deki tekne yangınında kaybolanlardan kurtulan olmadı

California'daki dalış teknesi yangınında kaybolan 34 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD'deki tekne yangınında kaybolanlardan kurtulan olmadı

Olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı - Santa Barbara İlçe Şerifi Bill Brown, teknenin alt güvertesinde uyumakta olan 34 kişinin kaçış yollarının yangında kapandığını ve teknenin üst güvertesinde uyuyan 5 mürettebat dışında kimsenin tekneden çıkamadığının tespit edildiğini açıkladı

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ABD'deki tekne yangınında kaybolanlardan kurtulan olmadı

California eyaletinin güney açıklarında bir dalış teknesinde çıkan sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları, teknede mahsur kalan 34 kişinin yaşamını yitirdiğinin tespit edilmesinin ardından durduruldu.

ABD'deki tekne yangınında kaybolanlardan kurtulan olmadı

Santa Barbara İlçe Şerifi Bill Brown, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama çalışmalarında tekneden sağ kurtulan olmadığını tespit ettiklerini ve bugün itibarıyla arama çalışmalarının sonlandırıldığını ifade etti.

ABD'deki tekne yangınında kaybolanlardan kurtulan olmadı

Şerif Brown, teknenin alt güvertesinde uyumakta olan 34 kişinin kaçış yollarının yangında kapandığını ve teknenin üst güvertesinde uyuyan 5 mürettebat dışında kimsenin tekneden çıkamadığının tespit edildiğini aktardı.

ABD'deki tekne yangınında kaybolanlardan kurtulan olmadı

Yangının çıkış nedeni konusunda incelemelerin devam ettiğini belirten Brown, ölenlerin 33'ünün yolcu birinin ise mürettebattan olduğunu ifade etti.

ABD'deki tekne yangınında kaybolanlardan kurtulan olmadı

Şu ana kadar 20 kişinin cesedinin denizden çıkarıldığı bilgisini paylaşan Brown, teknenin 18 metre derinliğe battığını söyledi.

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