Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD'den çarpıcı Türkiye açıklaması: F-16 süreci, Yunanistan ile yaşanan gerilim...
Giriş Tarihi: 09.09.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 11:13

ABD'den çarpıcı Türkiye açıklaması: F-16 süreci, Yunanistan ile yaşanan gerilim...

Son dönemlerde, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonları arttı. İlişkilerin gerilmesine Yunanistan Başbakanı Miçotakis'İn ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri neden olmuş, S-300 ile yapılan taciz ise bardağı taşırmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısında bulunmuştu. Bölgede tansiyon yükselirken ABD'den konuya ilişkin açıklama geldi.

AA
ABD’den çarpıcı Türkiye açıklaması: F-16 süreci, Yunanistan ile yaşanan gerilim...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tahıl koridoru anlaşması bozulabilir mi? sorusunu yanıtlayan Kirby, F-16 süreci ile türkiye Yunanistan krizi ile ilgili dikkatçeken açıklamalarda bulundu...

ABD’den çarpıcı Türkiye açıklaması: F-16 süreci, Yunanistan ile yaşanan gerilim...

Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray'daki gazetecilere verdiği brifingde, Amerikan dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’den çarpıcı Türkiye açıklaması: F-16 süreci, Yunanistan ile yaşanan gerilim...

BAŞKAN ERDOĞAN 'PUTİN HAKLI' DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil." açıklamasının sorulması üzerine Kirby, şunları kaydetti:

ABD’den çarpıcı Türkiye açıklaması: F-16 süreci, Yunanistan ile yaşanan gerilim...

"TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU SAYESİNDE"

"Türkiye'nin arabuluculuk ettiği bu anlaşma, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu gıda ve gübreyi küresel piyasaya soktu. Anlaşma başladığından bu yana 1 milyon tondan fazla tahıl ve tohum Ukrayna'dan çıkarıldı ve küresel piyasaya girdi. Bazı gıdaların piyasaya girmesi daha uzun sürüyor. Yemen ve Afrika Boynuzu'na dağıtılmak üzere Dünya Gıda Programı 2 gemi dolusu gıda satın aldı. ABD de bunun yapılması için Dünya Gıda Programı'na 68 milyon dolar verdi. Bu anlaşmanın önemine inanıyoruz. Anlaşmanın etkilerini piyasalarda görmeye başladık bile."

ABD’den çarpıcı Türkiye açıklaması: F-16 süreci, Yunanistan ile yaşanan gerilim...

Kirby, bir gazetecinin "Bu anlaşmanın bozulacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu ise "Bu anlaşmanın bozulacağına dair herhangi bir emare görmüyoruz. Bilakis, ortak ve müttefiklerimizle anlaşmanın başarılarının sürmesi için çalışacağız." dedi.

SON DAKİKA