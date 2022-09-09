Giriş Tarihi: 09.09.2022 11:11
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
11:13
ABD'den çarpıcı Türkiye açıklaması: F-16 süreci, Yunanistan ile yaşanan gerilim...
Son dönemlerde, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonları arttı. İlişkilerin gerilmesine Yunanistan Başbakanı Miçotakis'İn ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri neden olmuş, S-300 ile yapılan taciz ise bardağı taşırmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısında bulunmuştu. Bölgede tansiyon yükselirken ABD'den konuya ilişkin açıklama geldi.