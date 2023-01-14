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Haberler Galeri ABD'den F-16 adımı! Türk düşmanı senatör yine boş durmadı: Skandal taleplerini sıraladı...
Giriş Tarihi: 14.01.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 10:50

ABD'den F-16 adımı! Türk düşmanı senatör yine boş durmadı: Skandal taleplerini sıraladı...

Biden yönetimi,Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine iletti. İlgili kararın Bakanlık tarfından, Kongre'ye iletilği gelecek hafta resmi olarak duyurması beklenirken Türk düşmanı vekil Bob Menendez yine boş durmadı. Yunanistan'a yakınlığıyla bilinen vekil skandal taleplerini sıraladı. Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için yemin etti.

ABD’den F-16 adımı! Türk düşmanı senatör yine boş durmadı: Skandal taleplerini sıraladı...

ABD, Türkiye'ye F-16 satışını gerçekleştirmek için düğmeye bastı. ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi. Ancak bu haber Yunan lobisini huzursuz etti. Türk düşmanlığı ile bilinen vekil Bob Menendez, yine skandallar taleplerini sıraladı.

ABD’den F-16 adımı! Türk düşmanı senatör yine boş durmadı: Skandal taleplerini sıraladı...

BEKLENENDEN DAHA FAZLA

ABD'li Wall Street Journal'ın haberine göre, Biden yönetimi yılın en büyük yabancı silah satışlarından birini yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'ye F-16, Yunanistan'a ise F-35 satışı yapılacağını duyuran gazete, Türkiye'ye satışın beklenenden daha fazla olduğunu belirtti.

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ABD’den F-16 adımı! Türk düşmanı senatör yine boş durmadı: Skandal taleplerini sıraladı...

Gazete, Yetkililerin hem Türkiye hem de Yunanistan'a satışın aynı döneme denk gelmesinin Atina'nın satışı provoke etmesinin önüne geçebileceğini düşündüğünü belirtti.

ABD’den F-16 adımı! Türk düşmanı senatör yine boş durmadı: Skandal taleplerini sıraladı...

Kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanlığının, ilgili kararını Kongre'ye ilettiğini gelecek hafta resmi olarak duyurması bekleniyor.

ABD'de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre'nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.

ABD’den F-16 adımı! Türk düşmanı senatör yine boş durmadı: Skandal taleplerini sıraladı...

TÜRK DÜŞMANI VEKİL YİNE FORMUNDA

Türk düşmanlığı ile bilinen ABD'li vekil Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışının önüne geçmek için harekete geçti. Politico'da yer alan haberde, Menendez'in F-16 satışını bloke etmek için yemin ettiği yazıldı.

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