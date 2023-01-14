ABD’den F-16 adımı! Türk düşmanı senatör yine boş durmadı: Skandal taleplerini sıraladı...

ABD, Türkiye'ye F-16 satışını gerçekleştirmek için düğmeye bastı. ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi. Ancak bu haber Yunan lobisini huzursuz etti. Türk düşmanlığı ile bilinen vekil Bob Menendez, yine skandallar taleplerini sıraladı.