Giriş Tarihi: 14.01.2023 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
10:50
ABD'den F-16 adımı! Türk düşmanı senatör yine boş durmadı: Skandal taleplerini sıraladı...
Biden yönetimi,Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine iletti. İlgili kararın Bakanlık tarfından, Kongre'ye iletilği gelecek hafta resmi olarak duyurması beklenirken Türk düşmanı vekil Bob Menendez yine boş durmadı. Yunanistan'a yakınlığıyla bilinen vekil skandal taleplerini sıraladı. Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için yemin etti.