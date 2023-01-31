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Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 12:03

ABD'den F-16 kararı! Savaş jeti sorusuna tek kelimelik yanıt: Hayır

Bir süredir tartışmaların odağında olan Ukrayna'ya F-16 verilmesi meselesine ABD lideri Biden'dan tek kelimelik yanıt geldi. "Ukrayna'ya F-16 verecek misiniz?" sorusuna Biden'ın cevabı "Hayır" oldu.

AA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’den F-16 kararı! Savaş jeti sorusuna tek kelimelik yanıt: Hayır

Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse 1 yıldır devam ederken, Avrupalı ülkelerin ve ABD'nin Ukrayna yanlısı söylemleri devam ediyor. ABD lideri Biden ise bir süredir merak edilen bir soruya yanıt getirdi.

ABD’den F-16 kararı! Savaş jeti sorusuna tek kelimelik yanıt: Hayır

Maryland'deki ziyaretinin ardından Washington'a dönen Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna "Hayır." yanıtını verdi.

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ABD’den F-16 kararı! Savaş jeti sorusuna tek kelimelik yanıt: Hayır

Biden, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu ise "Emin değilim." şeklinde cevapladı.

ABD’den F-16 kararı! Savaş jeti sorusuna tek kelimelik yanıt: Hayır

Diğer taraftan Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Biden, ziyaretin ne zaman olduğunu ise henüz bilmediğini söyledi.

ABD’den F-16 kararı! Savaş jeti sorusuna tek kelimelik yanıt: Hayır

Biden, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yapacağı görüşmede ise bütçe limiti meselesini ele alacaklarını kaydetti.

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