ABD’den F-16 kararı! Savaş jeti sorusuna tek kelimelik yanıt: Hayır

Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse 1 yıldır devam ederken, Avrupalı ülkelerin ve ABD'nin Ukrayna yanlısı söylemleri devam ediyor. ABD lideri Biden ise bir süredir merak edilen bir soruya yanıt getirdi. Maryland'deki ziyaretinin ardından Washington'a dönen Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin 'ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?' sorusuna 'Hayır.' yanıtını verdi. Biden, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu ise 'Emin değilim.' şeklinde cevapladı. Diğer taraftan Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Biden, ziyaretin ne zaman olduğunu ise henüz bilmediğini söyledi. Biden, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yapacağı görüşmede ise bütçe limiti meselesini ele alacaklarını kaydetti. ABD Başkanı Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü olan 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise savaşın yıl dönümü için Biden'ın henüz bir seyahat planı olmadığı bilgisini paylaşmıştı. ABD, Ukrayna'nın jet talebini daha önce de defalarca kere reddetti. Biden bunun yerine askeri desteğe odaklandıklarını ifade etti. Benzer bir karar da Almanya'dan gelmişti. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Leopard 2 tankı gönderme kararının henüz çok yeni olduğunu, bu nedenle jet gönderme durumlarının olmadığını ifade etmişti. Pek çok Avrupa Birliği (AB) üyesi, çatışmanın tırmanmasını istemediği için Ukrayna'ya askeri yardım yapma konusunda çok istekli değil. Yalnızca Polonya, NATO ile koordinasyonlu bir şekilde Ukrayna'ya savaş uçağı vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.