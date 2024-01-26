Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
12:13
ABD’den İsrail’e soykırım kalkanı! Hamas’tan sert çıkış: Çocukları öldüren bombaları onlar gönderiyor!
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de adeta katliam yaptı. 26 bine yakın sivili öldürdü, 64 bin kişiyi de yaraladı. Katil İsrail'e en büyük desteği ise Amerika Birleşik Devletleri sağladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın kucak açtığı Netanyahu, hastaneleri hatta okulları bile bombaladı. ABD'nin üç aydır devam eden saldırılara "Soykırım değil" açıklaması yapması ise gerginliği artırdı. Hamas, açıklamayı kınarken çok sert ifadeler kullandı: İsrail'e çocukları bombalaması için mühimmat sağlıyorlar!