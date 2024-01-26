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Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 12:13

ABD’den İsrail’e soykırım kalkanı! Hamas’tan sert çıkış: Çocukları öldüren bombaları onlar gönderiyor!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de adeta katliam yaptı. 26 bine yakın sivili öldürdü, 64 bin kişiyi de yaraladı. Katil İsrail'e en büyük desteği ise Amerika Birleşik Devletleri sağladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın kucak açtığı Netanyahu, hastaneleri hatta okulları bile bombaladı. ABD'nin üç aydır devam eden saldırılara "Soykırım değil" açıklaması yapması ise gerginliği artırdı. Hamas, açıklamayı kınarken çok sert ifadeler kullandı: İsrail'e çocukları bombalaması için mühimmat sağlıyorlar!

AA
ABD’den İsrail’e soykırım kalkanı! Hamas’tan sert çıkış: Çocukları öldüren bombaları onlar gönderiyor!

Eli kanlı İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana masum Filistin halkına ölüm yağdırdı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinliyi hayattan kopardı. Saldırılarda 64 bin 110 kişinin de yaralandığı açıklandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu açıklanırken katil İsrail ordusu halkın sığındığı hastaneleri bile bombaladı.

ABD’den İsrail’e soykırım kalkanı! Hamas’tan sert çıkış: Çocukları öldüren bombaları onlar gönderiyor!

ABD ve Batılı ülkeler ise İsrail'in yaptığı katliama sessiz kaldı. 7 Ekim'den bu yana önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken ardından ABD Başkanı Joe Biden İsrail'i ziyaret ederek katil Başbakan Netanyahu ile kucaklaştı.

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ABD’den İsrail’e soykırım kalkanı! Hamas’tan sert çıkış: Çocukları öldüren bombaları onlar gönderiyor!

ABD'DEN SKANDAL AÇIKLAMA: SOYKIRIM YOK!

ABD Dışişleri Bakanlığının, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım uygulamadığı" şeklindeki çıkışı ise bardağı taşırdı. Hamas ABD Dışişlerinden yapılan açıklamayı kınadı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk'in konuya ilişkin açıklaması Hamas'ın sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

ABD’den İsrail’e soykırım kalkanı! Hamas’tan sert çıkış: Çocukları öldüren bombaları onlar gönderiyor!

Rişk, açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının İsrail'in soykırım yapmadığı ve bu suçlamanın asılsız olduğu iddialarını, "Washington'un Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararını İsrail lehine etkilemeye yönelik bir girişimi" olduğu vurgulandı.

ABD’den İsrail’e soykırım kalkanı! Hamas’tan sert çıkış: Çocukları öldüren bombaları onlar gönderiyor!

HAMAS: ABD BASKI YAPIYOR!

Rişk bu tür açıklamaların, "ABD'nin tam desteği ve ortaklığıyla bugüne kadar devam eden İsrail'in katliam ve soykırım suçu mahkumiyetinden kurtulması için mahkemeye baskı oluşturacağını" vurguladı.

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