ABD’den İsrail’e soykırım kalkanı! Hamas’tan sert çıkış: Çocukları öldüren bombaları onlar gönderiyor!

Eli kanlı İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana masum Filistin halkına ölüm yağdırdı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinliyi hayattan kopardı. Saldırılarda 64 bin 110 kişinin de yaralandığı açıklandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu açıklanırken katil İsrail ordusu halkın sığındığı hastaneleri bile bombaladı.