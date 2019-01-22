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'den kötü haberler gelmeye devam ediyor

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 22.01.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 08:38
ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor

'nin özellikle doğusunda hafta sonundan bu yana etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce uçak seferi iptal edildi.

ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor

Mevsimin en soğuk günlerinin yaşandığı 'deki yetkililer, hafta sonundan bu yana 8 kişinin şiddetli soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

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ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor

Chicago'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu, evinin dışında oynarken üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu, Connecticut'ta bir tesisatçı, elektrik hattını kontrol ederken devrilen ağacın altında kalarak yaşamlarını yitirdi.

ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor

Kar temizlerken düşen 59 ve 91 yaşlarındaki iki kişi kaldırıldıkları hastanede, Winconsin'de 2 kişi ise karlı yolda yaptıkları trafik kazası nedeniyle öldü.

ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor

Missouri'de de 30 yaşındaki bir sürücü, karla kaplı yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracının başka bir araçla çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor

Kansas eyaletinde de bir kar temizleme aracının devrilmesi sonucu sürücü öldü.

ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Uçak seferlerini takip eden FlightAware şirketine göre, pazartesi sabahı itibariyle yaklaşık 280 uçak seferi iptal edildi.

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