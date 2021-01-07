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'den son dakika haberleri: ABD'de ortalık karıştı, tansiyon yükseliyor! destekçisi eylemciler kongre binasını bastı

'den son dakika haberleri... 'nde 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu sırasında ortalık karıştı! 'da 'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dışişleri Bakanlığından ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yapıldı ve olayların endişeyle takip edildiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump Ulusal Muhafızlara, Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri yönünde talimat verdi. CNN International, bina içerisinde bir kadının göğsünden vurulduğunu ve durumunun kritik olduğunu duyurdu. New York Times tarafından geçilen son dakika haberinde, Cumhuriyetçi Parti Genel Merkezi'nde bomba bulunduğu ve patlayıcının güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi. CNN International ise kongre binası içerisinde bir kadının göğsünden vurulduğunu ve durumunun kritik olduğunu duyurdu. İşte, ABD'den son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 00:09 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 00:17
ABD'den son dakika haberleri: ABD'de ortalık karıştı, tansiyon yükseliyor! Donald Trump destekçisi eylemciler kongre binasını bastı

'nden dünyayı şoke eden son dakika fotoğrafları ve bilgileri gelmeye devam ediyor. 'nin başkenti 'da 'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

ABD'den son dakika haberleri: ABD'de ortalık karıştı, tansiyon yükseliyor! Donald Trump destekçisi eylemciler kongre binasını bastı

'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

ABD'de Trump destekçileri ile polis arasında arbede | Video

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ABD'den son dakika haberleri: ABD'de ortalık karıştı, tansiyon yükseliyor! Donald Trump destekçisi eylemciler kongre binasını bastı

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

ABD'den son dakika haberleri: ABD'de ortalık karıştı, tansiyon yükseliyor! Donald Trump destekçisi eylemciler kongre binasını bastı

MİKE PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

ABD'den son dakika haberleri: ABD'de ortalık karıştı, tansiyon yükseliyor! Donald Trump destekçisi eylemciler kongre binasını bastı

SENATO BAŞKANI BİNADAN ÇIKARILDI

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

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