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ABD'den son dakika Kim Jong-Un açıklaması! Öldüğü iddia ediliyordu
Kim Jong Un hakkında son dakika açıklaması! Dünya aylardır Koronavirüs kabusuyla meşgulken Kuzey Kore'den gündemi sarsan bir iddia geldi. Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong-Un'un hayatını kaybettiği bilgisi yabancı haber ajanslarına düştü. Günlerdir merakla Kuzey Kore'den gelecek haberlere kilitlenildi. Son yılların en farklı ve popüler liderlerinden Kim Jong gerçekten öldü mü? ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddialar üzerine, ülkedeki sessizliğe işaret ederek, "Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 27.04.2020
07:52
Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
08:07
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