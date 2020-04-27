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'den son dakika Kim Jong-Un açıklaması! Öldüğü iddia ediliyordu

Kim Jong Un hakkında son dakika açıklaması! Dünya aylardır Koronavirüs kabusuyla meşgulken 'den gündemi sarsan bir iddia geldi. Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong-Un'un hayatını kaybettiği bilgisi yabancı haber ajanslarına düştü. Günlerdir merakla Kuzey Kore'den gelecek haberlere kilitlenildi. Son yılların en farklı ve popüler liderlerinden Kim Jong gerçekten öldü mü? 'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddialar üzerine, ülkedeki sessizliğe işaret ederek, "Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 07:52 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 08:07
ABD'den son dakika Kim Jong-Un açıklaması! Öldüğü iddia ediliyordu

Dünya 'den gelecek habere kilitlendi. Son gelen bilgiler işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Kim Jong Un gerçekten hayatını kaybetti mi yoksa hepsi birer spekülasyon mu?

ABD'den son dakika Kim Jong-Un açıklaması! Öldüğü iddia ediliyordu

'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, lideri Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddialar üzerine, ülkedeki sessizliğe işaret ederek, "Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum." dedi.

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ABD'den son dakika Kim Jong-Un açıklaması! Öldüğü iddia ediliyordu

İŞ GÖREMEZ HALE GELMEMİŞSE...

Fox News televizyonuna konuşan Graham, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum.

ABD'den son dakika Kim Jong-Un açıklaması! Öldüğü iddia ediliyordu

Çünkü, bir ülkeden çok, bir tarikat olan gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz." ifadelerini kullandı.

ABD'den son dakika Kim Jong-Un açıklaması! Öldüğü iddia ediliyordu

"KUZEY KORELİLERİN SIKINTILARI AZALACAK!"

Kim'in ölmesi ile Kuzey Korelilerin çektiği sıkıntıların kısmen azalacağını da savunan Graham,

ABD'den son dakika Kim Jong-Un açıklaması! Öldüğü iddia ediliyordu

"Başkan (Donald) Trump, ile kazan kazan şeklinde çalışmak istiyor. Dolayısıyla eğer bu adam öldüyse, yerine geçecek kişinin Kuzey Kore'yi herkes için daha iyi bir yer haline getirmek üzere Başkan Trump ile çalışacağını umuyorum." diye konuştu.

ABD'den son dakika Kim Jong-Un açıklaması! Öldüğü iddia ediliyordu

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Kim'in öldüğü iddia edilmişti.

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