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  • ABD'li astronottan uzaylılarla ilgili heyecanlandıran açıklama!

ABD'li astronottan uzaylılarla ilgili heyecanlandıran açıklama!

İnsanoğlunun en büyük meraklarından biri olan dünya dışı varlıklarla ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi. Üstelik bu açıklama alelade bir isimden gelmedi. 'nın eski bir astronotu uzaylılarla ilgili herkesi hayretler içinde bırakan bir açıklamada bulundu. Eski astronot Michael Collins, Twitter'dan uzaylıların var olduğunu kendi hesabından paylaştı. , uzay ve uzaylılar hakkında sürekli dedikoduların dönmesine hepimiz alışkınız. Dünyanın her yerinden UFO ve uzaylıları gördüklerine şahit olduklarına dair bilgi veren ve iddiada bulunan birileri çıkıyor. Bu seferki açıklama gerçekten dikkat çekici bir yerden geldi. Peki uzayda hayat var mı? Uzaylılar gerçek mi? İşte ünlü astronotun o sözleri!

Giriş Tarihi: 16.12.2019 08:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 09:17
ABD'li astronottan uzaylılarla ilgili heyecanlandıran açıklama!

Dünyayı çok uzun zamanlardan beri meşgul eden dünya dışı varlıklar yani uzaylılar konusuyla ilgili yeni ve bir o kadar da ilginç açıklama geldi.

ABD'li astronottan uzaylılarla ilgili heyecanlandıran açıklama!

Açıklamayı ilginç şey kılan ise, eski bir ABD astronotu olması. Yani bu sefer uzaylı açıklamaları, uzaya gerçekten gidip, orada üç gün kalan Michael Collins'ten geliyor.

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ABD'li astronottan uzaylılarla ilgili heyecanlandıran açıklama!

Uzun zaman önce Twitter üzerinden "Uzaylılar var mı?" sorusuna "Evet" cevabı veren Collins, bu sefer de ilgi çekecek cevaplar verdi.

ABD'li astronottan uzaylılarla ilgili heyecanlandıran açıklama!

Collins'e Dünya dışındaki yaşamı aramak için ya da daha farklı bir gezegene yerleşmek için yeni bir uçağın dizayn edilip edilmemesi hakkında sorular soruldu.

ABD'li astronottan uzaylılarla ilgili heyecanlandıran açıklama!

Apollo 11 gazisi, her iki seçeneğinde bir biri içerisinde bağlantılı olduğunu ve bu nedenle de olabileceği yönünde cevap verdi.

ABD'li astronottan uzaylılarla ilgili heyecanlandıran açıklama!

Collins, Twitter üzerinden gelen soruya şu şekilde cevap verdi:

ABD'li astronottan uzaylılarla ilgili heyecanlandıran açıklama!

Hepsini, hem yaşamı hem de yeri ortaya çıkarabilecek bir yolculuk olan Outward Bound (ABD'deki deneysel eğitim merkezlerinin genel adı) olarak düşünüyorum.

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