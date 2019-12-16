ABD'li astronottan uzaylılarla ilgili heyecanlandıran açıklama!

İnsanoğlunun en büyük meraklarından biri olan dünya dışı varlıklarla ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi. Üstelik bu açıklama alelade bir isimden gelmedi. NASA'nın eski bir astronotu uzaylılarla ilgili herkesi hayretler içinde bırakan bir açıklamada bulundu. Eski astronot Michael Collins, Twitter'dan uzaylıların var olduğunu kendi hesabından paylaştı. UFO, uzay ve uzaylılar hakkında sürekli dedikoduların dönmesine hepimiz alışkınız. Dünyanın her yerinden UFO ve uzaylıları gördüklerine şahit olduklarına dair bilgi veren ve iddiada bulunan birileri çıkıyor. Bu seferki açıklama gerçekten dikkat çekici bir yerden geldi. Peki uzayda hayat var mı? Uzaylılar gerçek mi? İşte ünlü astronotun o sözleri!