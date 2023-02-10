ABD’li deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı: ’Olağan dışı’ Zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor...

New York'taki Cornell Üniversitesi Jeoloji bölümünde deprem araştırmaları yapan Hubbard, "(ABD'deki ölçümlere göre) 7,8'in ardından 7,5'lik depremin takip etmesi şaşırtıcıydı. Bu, bir tür tetikleme olabilir. Çok yaygın görülen bir durum değil ve eminim ki çok daha zarar vericiydi." ifadelerini kullandı.