Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD'li deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı: 'Olağan dışı' Zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor...
Giriş Tarihi: 10.02.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 15:03

ABD'li deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı: 'Olağan dışı' Zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor...

ABD'li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, meydana geldiği fay sistemi üzerinde daha önce tespit edilenlerden daha büyük olması açısından "olağan dışı" olduğunu belirtti. Depremin kendisi yaklaşık 75 saniye sürdüğünü söyleyen Hubbard, "Sarsıntı muhtemelen çok daha uzun sürdü. Çünkü zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor." dedi.

AA
ABD’li deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı: ’Olağan dışı’ Zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor...

Yabancı uzmanlar Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan depremleri araştırıyor. Tüm dünyanın şoke olduğu depremler ile ilgili, ABD'li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, 'olağan dışı' yorumunu yaptı.

ABD’li deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı: ’Olağan dışı’ Zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor...

ABD'li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, Türkiye'de art arda yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, meydana geldiği fay sistemi üzerinde daha önce tespit edilenlerden daha büyük olması açısından "olağan dışı" olduğunu belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’li deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı: ’Olağan dışı’ Zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor...

New York'taki Cornell Üniversitesi Jeoloji bölümünde deprem araştırmaları yapan Hubbard, "(ABD'deki ölçümlere göre) 7,8'in ardından 7,5'lik depremin takip etmesi şaşırtıcıydı. Bu, bir tür tetikleme olabilir. Çok yaygın görülen bir durum değil ve eminim ki çok daha zarar vericiydi." ifadelerini kullandı.

ABD’li deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı: ’Olağan dışı’ Zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor...

20 yıldır dünyanın çeşitli bölgelerindeki depremleri araştırdığını belirten Hubbard, Türkiye'nin güneyinde yaşanan depremlerin, "meydana gelen birçok depremden daha karmaşık" olduğunu söyleyerek "Pek çok farklı fay kopmuş gibi görünüyor ve sonra herkesin dikkatini çektiğini düşündüğüm şey, mutlak yıkım." dedi.

ABD’li deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı: ’Olağan dışı’ Zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor...

ABD'li akademisyen, "Binaların yıkılışının görüntüleri o kadar trajik ki... Ve bu, eski depremlere göre çok benzersiz kalıyor. Dolayısıyla yıkımın boyutu ile yıkımın görünürlüğünün birleşimi gerçekten ama gerçekten şoke edici." diye konuştu.

SON DAKİKA