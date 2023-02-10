Giriş Tarihi: 10.02.2023 15:00
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
15:03
ABD'li deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı: 'Olağan dışı' Zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor...
ABD'li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, meydana geldiği fay sistemi üzerinde daha önce tespit edilenlerden daha büyük olması açısından "olağan dışı" olduğunu belirtti. Depremin kendisi yaklaşık 75 saniye sürdüğünü söyleyen Hubbard, "Sarsıntı muhtemelen çok daha uzun sürdü. Çünkü zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor." dedi.