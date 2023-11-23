ABD’li eski yetkili Stuart Seldowitz’in Müslüman karşıtı sözlerine tepkiler çığ gibi! Mısırlı satıcı yaşananları anlattı: Şok oldum

Mustafa, "Bu olayın bireysel olduğunu düşünüyorum. Buradaki toplumla hiçbir sorunumuz yok, şimdiye kadar da olmadı. Daha bu sabah o kişinin eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğimde şok oldum. (Çalışanlarımızdan) 24 yaşındaki bir kişiye o dille konuşması çok şaşırtıcıydı." dedi.

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