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Haberler Galeri ABD'li eski yetkili Stuart Seldowitz'in Müslüman karşıtı sözlerine tepkiler çığ gibi! Mısırlı satıcı yaşananları anlattı: Şok oldum
Giriş Tarihi: 23.11.2023 01:34 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 01:37

ABD'li eski yetkili Stuart Seldowitz'in Müslüman karşıtı sözlerine tepkiler çığ gibi! Mısırlı satıcı yaşananları anlattı: Şok oldum

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı Müslüman karşıtı sözlü saldırısı, tepkilere neden oldu. Manhattan'da bulunan seyyar yiyecek büfesinin Mısır asıllı sahibi İslam Mustafa ve saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Muhammed Hüseyin olayla ilgili konuştu. İslam Mustafa, "Eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğimde şok oldum" derken, Hüseyin ise yaşananlardan sonra artık eskisi kadar müşterilere gülümseyemediğini belirtti.

AA
ABD’li eski yetkili Stuart Seldowitz’in Müslüman karşıtı sözlerine tepkiler çığ gibi! Mısırlı satıcı yaşananları anlattı: Şok oldum

Manhattan'da bulunan seyyar yiyecek büfesinin Mısır asıllı sahibi İslam Mustafa, AA'ya konuştu. Seldowitz'in 7 Kasım'dan bu yana yiyecek büfesindeki çalışanlara 3 farklı zamanda yaklaşarak sözlü sataşmada bulunduğunu belirten Mustafa, 7 yıldır aynı lokasyonda yiyecek büfesi işlettiklerini ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

ABD’li eski yetkili Stuart Seldowitz’in Müslüman karşıtı sözlerine tepkiler çığ gibi! Mısırlı satıcı yaşananları anlattı: Şok oldum

Mustafa, "Bu olayın bireysel olduğunu düşünüyorum. Buradaki toplumla hiçbir sorunumuz yok, şimdiye kadar da olmadı. Daha bu sabah o kişinin eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğimde şok oldum. (Çalışanlarımızdan) 24 yaşındaki bir kişiye o dille konuşması çok şaşırtıcıydı." dedi.

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ABD’li eski yetkili Stuart Seldowitz’in Müslüman karşıtı sözlerine tepkiler çığ gibi! Mısırlı satıcı yaşananları anlattı: Şok oldum

Seldowitz'in tacizlerine karşı iki defa polisi aradıklarını belirten Mustafa, ancak "ifade özgürlüğü" kapsamında polisin kendilerine herhangi bir işlem yapamayacağını söylediğini aktardı.

ABD’li eski yetkili Stuart Seldowitz’in Müslüman karşıtı sözlerine tepkiler çığ gibi! Mısırlı satıcı yaşananları anlattı: Şok oldum

'SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU'

Mustafa, bu olaydan sonra nefret söylemi ile ifade özgürlüğü arasındaki farkların konuşulması gerektiğine işaret ederek, "Burada kimseyle siyaset tartışmıyoruz, burada eski bir hükümet çalışanı, genç bir çocuğa sözlü tacizde bulundu çünkü onun karşı cevap verecek kadar İngilizcesi yeterli değildi." diye konuştu.

ABD’li eski yetkili Stuart Seldowitz’in Müslüman karşıtı sözlerine tepkiler çığ gibi! Mısırlı satıcı yaşananları anlattı: Şok oldum

Olayla ilgili videoların sosyal medyada yayılmasından sonra birçok kişinin gelip kendilerine destek verdiğini de aktaran Mustafa, içinde bu kadar nefret taşıdığı için Seldowitz'e üzüldüğünü de sözlerine ekledi.

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