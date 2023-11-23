Giriş Tarihi: 23.11.2023 01:34
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
01:37
ABD'li eski yetkili Stuart Seldowitz'in Müslüman karşıtı sözlerine tepkiler çığ gibi! Mısırlı satıcı yaşananları anlattı: Şok oldum
ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı Müslüman karşıtı sözlü saldırısı, tepkilere neden oldu. Manhattan'da bulunan seyyar yiyecek büfesinin Mısır asıllı sahibi İslam Mustafa ve saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Muhammed Hüseyin olayla ilgili konuştu. İslam Mustafa, "Eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğimde şok oldum" derken, Hüseyin ise yaşananlardan sonra artık eskisi kadar müşterilere gülümseyemediğini belirtti.