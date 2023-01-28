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Giriş Tarihi: 28.01.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 16:58

ABD'li general 'Savaşa hazır olmalıyız' dedi! Birliklere emir verdi: "7 metreye kurşun atın, kafasına nişan alın"

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli bir generalin sözleri 'Yeni bir savaşın ayak sesleri mi?' sorusunu akıllara getirdi. Hava İntikal Kuvveti Komutanı Orgeneral Mike Minihan, "Umarım yanılıyorumdur ama hissim o ki 2025'te Çin ile savaşacağız" diyerek açıklamalarda bulundu. Hava İntikal Kuvveti'ndeki bağlı komutanlıklara ve Hava Kuvvetleri'nin diğer operasyonel komutanlıklarına gönderilen notla birliklerine emir verdi. "7 metredeki hedefe kurşun atın. Öldürme kararlılığının (savaşta) en önemli şey olduğunu aklınızda tutarak kafasına nişan alın." dedi.

AA
ABD’li general ’Savaşa hazır olmalıyız’ dedi! Birliklere emir verdi: 7 metreye kurşun atın, kafasına nişan alın

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli bir generalin, Çin ile iki yıl içinde savaş ihtimaline dikkati çekerek birliklerinden buna göre hazırlık yapmalarını istediği bildirildi.

ABD’li general ’Savaşa hazır olmalıyız’ dedi! Birliklere emir verdi: 7 metreye kurşun atın, kafasına nişan alın

NBC televizyonunun haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı Hava İntikal Kuvveti'nin Komutanı Orgeneral Mike Minihan, birliklerine gönderdiği yazılı notta, "Umarım yanılıyorumdur ama hissim o ki 2025'te Çin ile savaşacağız." ifadesini kullandı.

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ABD’li general ’Savaşa hazır olmalıyız’ dedi! Birliklere emir verdi: 7 metreye kurşun atın, kafasına nişan alın

Minihan, 2024'te hem ABD'de hem de Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'da başkanlık seçimlerinin yapılacağına işaret ederek Washington'ın dikkatinin iç siyasete yöneleceği bu dönemde Çin'in fırsattan faydalanarak Tayvan'a yönelik hamle yapabileceği uyarısında bulundu.

ABD’li general ’Savaşa hazır olmalıyız’ dedi! Birliklere emir verdi: 7 metreye kurşun atın, kafasına nişan alın

Hava İntikal Kuvveti'ndeki bağlı komutanlıklara ve Hava Kuvvetleri'nin diğer operasyonel komutanlıklarına gönderilen notta, birliklerin böylesi bir çatışma ihtimaline karşı hazırlık yapmasını isteyen Minihan, bu konudaki çabalarını 28 Şubat'a kadar rapor etmeleri talimatını verdi. Minihan, olası bir çatışmada "ilk ada zinciri içinde savaşıp (düşmanı) yenebilecek, güçlendirilmiş, bütünleştirilmiş, hazır ve atak bir Ortak Kuvvet Manevra Timi oluşturulmasını" istedi.

ABD’li general ’Savaşa hazır olmalıyız’ dedi! Birliklere emir verdi: 7 metreye kurşun atın, kafasına nişan alın

"7 METREYE KURŞUN ATIN, KAFASINA NİŞAN ALIN"

Savaş ihtimalinin ciddiyetini ve hazırlığın önemini vurgulamak için Minihan, tüm Hava İkmal Kuvveti personeline şu emri verdi: "7 metredeki hedefe kurşun atın. Öldürme kararlılığının (savaşta) en önemli şey olduğunu aklınızda tutarak kafasına nişan alın." Minihan, ayrıca tüm personelden kayıtlarını ve acil durum irtibatlarını güncellemelerini, kişisel ve yasal sorunlarını çözmelerini istedi. Yaklaşık 50 bin personeli ve 500 uçağı bulunan Hava İntikal Komutanlığı, ulaştırma ve yakıt ikmali görevlerini yerine getiriyor.

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