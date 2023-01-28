Giriş Tarihi: 28.01.2023 16:57
Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
16:58
ABD'li general 'Savaşa hazır olmalıyız' dedi! Birliklere emir verdi: "7 metreye kurşun atın, kafasına nişan alın"
ABD Hava Kuvvetlerinde görevli bir generalin sözleri 'Yeni bir savaşın ayak sesleri mi?' sorusunu akıllara getirdi. Hava İntikal Kuvveti Komutanı Orgeneral Mike Minihan, "Umarım yanılıyorumdur ama hissim o ki 2025'te Çin ile savaşacağız" diyerek açıklamalarda bulundu. Hava İntikal Kuvveti'ndeki bağlı komutanlıklara ve Hava Kuvvetleri'nin diğer operasyonel komutanlıklarına gönderilen notla birliklerine emir verdi. "7 metredeki hedefe kurşun atın. Öldürme kararlılığının (savaşta) en önemli şey olduğunu aklınızda tutarak kafasına nişan alın." dedi.