ABD'li general 'Savaşa hazır olmalıyız' dedi! Birliklere emir verdi: "7 metreye kurşun atın, kafasına nişan alın"

"7 METREYE KURŞUN ATIN, KAFASINA NİŞAN ALIN"

Savaş ihtimalinin ciddiyetini ve hazırlığın önemini vurgulamak için Minihan, tüm Hava İkmal Kuvveti personeline şu emri verdi: "7 metredeki hedefe kurşun atın. Öldürme kararlılığının (savaşta) en önemli şey olduğunu aklınızda tutarak kafasına nişan alın." Minihan, ayrıca tüm personelden kayıtlarını ve acil durum irtibatlarını güncellemelerini, kişisel ve yasal sorunlarını çözmelerini istedi. Yaklaşık 50 bin personeli ve 500 uçağı bulunan Hava İntikal Komutanlığı, ulaştırma ve yakıt ikmali görevlerini yerine getiriyor.