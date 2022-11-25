ABD’li profesörden çarpıcı çıkış: ’Bunu fark etmemek aptallık! Ankara’yı eleştirenler haykırıp ağlayacak’

Doran'ın paylaştığı videodaki sözleri ise şu şekilde;

Şunu kabul etmek gerekir ki biz kuzeydoğu Suriye'de bu felaket durumun oluşmasına neden olduk çünkü PKK'yla ittifak ilişkisine girdik. YPG aslındai sahadaki PKK'dır. PKK ise terör örgütüdür ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleri listesindedir. Biz PKK ile müttefik ilişkisi kurarak Türkiye ile bir çakışma sürecine girmiş olduk. Bu insani açıdan akıllıca değildi, stratejik açıdanise hiç akıllıca değildi.

Ünlü ABD'li analizci Doran'ın bomba açıklamaları tekrar gündeme geldi: "Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak" | Video