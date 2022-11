ABD’li profesörden çarpıcı çıkış: ’Bunu fark etmemek aptallık! Ankara’yı eleştirenler haykırıp ağlayacak’

ELEŞTİRENLER HAYKIRIP AĞLAYACAK

Doran, "2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak" diyerek bir açıklamada bulundu. "2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak. ABD Suriye'den çekilecek ve Türkiye, YPG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak ama sonuç belli. Bunu baştan fark etmemek aptallığın zirvesi." dedi.

This was in 2019. I've said the same thing since 2016 & will be proven correct: the US will leave, & the Turks will dismantle the SDF. Critics of Ankara will scream and cry, but this outcome was written in stone. Failure to recognize it from the beginning was the height of folly. https://t.co/WUBQGjOERE