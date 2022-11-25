Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:53
Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
16:55
ABD'li profesörden çarpıcı çıkış: 'Bunu fark etmemek aptallık! Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak'
ABD'li Profesör Michael Doran'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'na ABD'den skandal açıklamalar gelirken Doran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak "2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak" dedi. Doran sözlerini, "ABD çekilecek ve Türkler SDG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak" şeklinde sürdürdü.