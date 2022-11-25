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Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 16:55

ABD'li profesörden çarpıcı çıkış: 'Bunu fark etmemek aptallık! Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak'

ABD'li Profesör Michael Doran'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'na ABD'den skandal açıklamalar gelirken Doran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak "2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak" dedi. Doran sözlerini, "ABD çekilecek ve Türkler SDG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak" şeklinde sürdürdü.

ABD’li profesörden çarpıcı çıkış: ’Bunu fark etmemek aptallık! Ankara’yı eleştirenler haykırıp ağlayacak’

Suriye'ye kara harekatı gündemdeyken ABD'li profesör Michael Doran'ın açıklamaları dikkat çekti. 2019 yılında kendisinin konuşma yaptığı bir videoyu paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Doran "2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum." diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD’li profesörden çarpıcı çıkış: ’Bunu fark etmemek aptallık! Ankara’yı eleştirenler haykırıp ağlayacak’

ABD'nin Pençe Kılıç Harekatı'na karşı çıktığı bilinirken ABD'li Ortadoğu Uzmanı Michael Doran'ın yıllar önce yaptığı bir konuşma yeniden gündem oldu. Doran, 2019 yılında kendisinin konuşma yaptığı bir videoyu paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşımda yaptı.

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ABD’li profesörden çarpıcı çıkış: ’Bunu fark etmemek aptallık! Ankara’yı eleştirenler haykırıp ağlayacak’

ELEŞTİRENLER HAYKIRIP AĞLAYACAK

Doran, "2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak" diyerek bir açıklamada bulundu. "2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak. ABD Suriye'den çekilecek ve Türkiye, YPG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak ama sonuç belli. Bunu baştan fark etmemek aptallığın zirvesi." dedi.

ABD’li profesörden çarpıcı çıkış: ’Bunu fark etmemek aptallık! Ankara’yı eleştirenler haykırıp ağlayacak’

Doran'ın paylaştığı videodaki sözleri ise şu şekilde;

Şunu kabul etmek gerekir ki biz kuzeydoğu Suriye'de bu felaket durumun oluşmasına neden olduk çünkü PKK'yla ittifak ilişkisine girdik. YPG aslındai sahadaki PKK'dır. PKK ise terör örgütüdür ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleri listesindedir. Biz PKK ile müttefik ilişkisi kurarak Türkiye ile bir çakışma sürecine girmiş olduk. Bu insani açıdan akıllıca değildi, stratejik açıdanise hiç akıllıca değildi.

Ünlü ABD'li analizci Doran'ın bomba açıklamaları tekrar gündeme geldi: "Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak" | Video

ABD’li profesörden çarpıcı çıkış: ’Bunu fark etmemek aptallık! Ankara’yı eleştirenler haykırıp ağlayacak’

Türkler bize yıllarca PKK'nın kuzeydoğu Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmasına imkan sağlayacak bir güç şemsiyesi sağlamamızdan rahatsızlık duyduklarını söylediler. Biz ise onlara 'Yıllarca susun oturun' dedik.

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