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Giriş Tarihi: 25.01.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 14:24

ABD'nin bayat alışkanlığı: 'Tehdit' dili... Yine yaptırım kartı! Türkiye'ye geri adım attırmak için çirkin öneri..

ABD Merkezli Bloomberg'den skandal analiz... Rusya Ukrayna Savaşı sonrası NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin terörle mücadele vetosuyla karşılaşmıştı. Madrid'de yapılan üçlü zirveyle Türkiye'nin taahhütlerini yerine getireceğine garanti veren İsveç'te son günlerde skandal üstüne skandal yaşanıyor. PKK'lıların Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı asmalarıyla gerilim tırmanmış Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasıyla ipler kopma noktasına gelmişti. Türkiye'nin üçlü mekanizma toplantısını süresiz ertelemesinin ardından ABD merkezli Bloomberg'de skandal bir analiz kaleme alındı.

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ABD’nin bayat alışkanlığı: ’Tehdit’ dili... Yine yaptırım kartı! Türkiye’ye geri adım attırmak için çirkin öneri..

İsveç ile Türkiye arasında son dönemlerde yaşanan gerilim tüm dünyanın gündeminde... İsveç'te skandal üstüne skandal yaşanırken Türkiye restini çekti ve üçlü mekanizmayı süresiz durdurdu. ABD'li Bloomberg ise Türkiye'yi hedef aldı. NATO konusunda 'Türkiye'ye baskı uygulanması' gerektiğini ileri sürerek yaptırım iddiasında bulundu.


ABD’nin bayat alışkanlığı: ’Tehdit’ dili... Yine yaptırım kartı! Türkiye’ye geri adım attırmak için çirkin öneri..

Bloomberg'de yer alan haberde, İsveç'in FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iadesinin reddedildiği bilgisi hatırlatıldı. Haberde Kristersson'ın daha sonra müzakereleri "çok iyi gidiyor" olarak nitelendirdiği, ancak İsveç'in Türkiye'nin iade taleplerine boyun eğmeyeceğini yinelediği ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından Paludan skandalının patlak vermesiyle ipler iyice koptu.

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ABD’nin bayat alışkanlığı: ’Tehdit’ dili... Yine yaptırım kartı! Türkiye’ye geri adım attırmak için çirkin öneri..

NATO'nun genişleme sürecinin durduğu belirtilen haberde, Finlandiya ve İsveç'te büyük çoğunluk NATO'ya katılmayı desteklese de yaklaşık 10 kişiden 8'inin Türkiye'nin onayını almak için taviz verilmesine karşı çıktığı ifade ediliyor.


ABD’nin bayat alışkanlığı: ’Tehdit’ dili... Yine yaptırım kartı! Türkiye’ye geri adım attırmak için çirkin öneri..

Türkiye'nin haklı gerekçelerinin İskandinav ülkeleri ile birlikte Avrupa'nın geniş güvenliğinin de tehlikeye atılmasına neden olduğu ileri sürülen haberde, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiği yazıldı.

ABD’nin bayat alışkanlığı: ’Tehdit’ dili... Yine yaptırım kartı! Türkiye’ye geri adım attırmak için çirkin öneri..

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin gecikmesinin NATO'nun iki ülkenin askeri ve istihbarat yeteneklerinden mahrum kalmasına neden olurken aynı zamanda da savunmasız bıraktığı yinelendi.

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