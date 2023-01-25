ABD’nin bayat alışkanlığı: ’Tehdit’ dili... Yine yaptırım kartı! Türkiye’ye geri adım attırmak için çirkin öneri..

Bloomberg'de yer alan haberde, İsveç'in FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iadesinin reddedildiği bilgisi hatırlatıldı. Haberde Kristersson'ın daha sonra müzakereleri "çok iyi gidiyor" olarak nitelendirdiği, ancak İsveç'in Türkiye'nin iade taleplerine boyun eğmeyeceğini yinelediği ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından Paludan skandalının patlak vermesiyle ipler iyice koptu.