Giriş Tarihi: 25.01.2023 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
14:24
ABD'nin bayat alışkanlığı: 'Tehdit' dili... Yine yaptırım kartı! Türkiye'ye geri adım attırmak için çirkin öneri..
ABD Merkezli Bloomberg'den skandal analiz... Rusya Ukrayna Savaşı sonrası NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin terörle mücadele vetosuyla karşılaşmıştı. Madrid'de yapılan üçlü zirveyle Türkiye'nin taahhütlerini yerine getireceğine garanti veren İsveç'te son günlerde skandal üstüne skandal yaşanıyor. PKK'lıların Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı asmalarıyla gerilim tırmanmış Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasıyla ipler kopma noktasına gelmişti. Türkiye'nin üçlü mekanizma toplantısını süresiz ertelemesinin ardından ABD merkezli Bloomberg'de skandal bir analiz kaleme alındı.