Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD'nin Ege Denizi'ndeki planı ne? Tansiyonu yükseltecek hamle: Adalara yeni üs mü kuracaklar?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 12:30

ABD'nin Ege Denizi'ndeki planı ne? Tansiyonu yükseltecek hamle: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

Vilnius'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleşen toplantı sonrası Türkiye ve Yunanistan arasında oluşan olumlu atmosfere gölge düşürecek bir haber gündemde… Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması Türkiye tarafından tepkiyle karşılanırken bir yandan da ABD'de bölgedeki adalara kurduğu üsleri genişletme peşinde... Geçtiğimiz yaz Yunanistan'ın Sisam ve Midilli adalarına ABD menşeili zırhlı araçların konuşlandırılması iki ülke arasında gerilimi tırmandırdığı bilinirken ABD'nin Ege Denizi ile ilgili planı akıllarda soru işareti bıraktı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’nin Ege Denizi’ndeki planı ne? Tansiyonu yükseltecek hamle: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim son dönemlerde durulmuşken ABD'den olumlu atmosfere gölge düşürecek bir adım gelmek üzere... Yunan basınında yer alan haberlere göre, ABD Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına yeni askeri üsler kurmayı planlıyor...

ABD’nin Ege Denizi’ndeki planı ne? Tansiyonu yükseltecek hamle: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

YENİ ÜS MÜ KURACAK?

Yunan Kathimerini'de yer alan "Yunan adalarında yeni Amerikan üsleri kurma olasılığı değerlendiriliyor" başlıklı haberde, ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesinde yapılan bir değişiklik Yunan adalarında yeni Amerikan üsleri kurna olasılığını gündeme getiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’nin Ege Denizi’ndeki planı ne? Tansiyonu yükseltecek hamle: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

Yunanistan'da Amerikan askerinin varlığının adalara özel vurgu yapılacak şekilde genişletilmesinin Temsilciler Meclisi savunma bütçesi tasarısında yer alıyor.

ABD’nin Ege Denizi’ndeki planı ne? Tansiyonu yükseltecek hamle: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

Değişiklik ile özellikle, Savunma Bakanları ve Dışişleri Bakanları tarafından kongrenin ilgili komitelerine, ABD ve Yunanistan arasında güvenlik ilişkisi hakkında ortaklaşa bir rapor sunulması istendiği ifade edildi.

ABD’nin Ege Denizi’ndeki planı ne? Tansiyonu yükseltecek hamle: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

Senato'nun hali hazırda tasarı için olumlu yönde oy kullandığı ifade edilirken şimdi ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilecek nihai metin üzerinde müzakerelerin yapıldığı belirtildi. Nihai tasarının iki ay içerisinde sunulması gerektiği ifade edildi.

SON DAKİKA