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Haberler Galeri ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan skandal sözleri! Batı'dan destek istedi: "Erdoğan'ı durdurma şansı"
Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:15

ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan skandal sözleri! Batı'dan destek istedi: "Erdoğan'ı durdurma şansı"

Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, canlı yayında 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Darbeyi açık bir şekilde desteklediğini itiraf eden Bolton'dan yine bir skandal geldi. Bolton, ABD'li Wall Street Journal gazetesine Türkiye'de gerçekleşecen olan Cunhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yazdığı makalede, Batı'nın Türkiye'deki muhalefete yardım etmesi halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulabileceğini iddia etti.

ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan skandal sözleri! Batı’dan destek istedi: Erdoğan’ı durdurma şansı

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, daha önce bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımlamıştı. Bolton şimdi de Türkiye'deki seçimler ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan skandal sözleri! Batı’dan destek istedi: Erdoğan’ı durdurma şansı


The Wall Street Journal'a makale yazan Bolton, skandal ifadeler kullandı. Bolton, "Batı'nın, Türkiye'deki muhalefetin yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarı şansı elde etmesini sağlamaya yardım etmek için cesur bir adım atması halinde Erdoğan'ın durdurulma şansı söz konusu" ded.

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ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan skandal sözleri! Batı’dan destek istedi: Erdoğan’ı durdurma şansı

Muhalefetin etkili bir kampanya yürütmesi ve birlik içinde kalması halinde Erdoğan'ın seçimde yenileceğini öne süren John Bolton, "Erdoğan'a karşı koyulmazsa, işler daha da kötüye gidecek" iddiasında bulundu.


ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan skandal sözleri! Batı’dan destek istedi: Erdoğan’ı durdurma şansı

"BAŞKA ÜLKELERDE DARBE YAPILMASINA YARDIM ETTİM"

Geçtiğimiz aylarda, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında dikkat çeken bir tartışma yaşanmıştı. Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söylemişti.

ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan skandal sözleri! Batı’dan destek istedi: Erdoğan’ı durdurma şansı

Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."

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