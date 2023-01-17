Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:15
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
16:15
ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan skandal sözleri! Batı'dan destek istedi: "Erdoğan'ı durdurma şansı"
Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, canlı yayında 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Darbeyi açık bir şekilde desteklediğini itiraf eden Bolton'dan yine bir skandal geldi. Bolton, ABD'li Wall Street Journal gazetesine Türkiye'de gerçekleşecen olan Cunhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yazdığı makalede, Batı'nın Türkiye'deki muhalefete yardım etmesi halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulabileceğini iddia etti.