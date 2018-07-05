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'nin karanlık köşeleri

Giriş Tarihi: 05.07.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 05.07.2018 09:21
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'nin karanlık köşeleri
ABD'nin karanlık köşeleri

Fotoğraf sanatçısı Jeffrey Stockbridge, dört yıl boyunca Philadelphia Kensington Avenue'da yaşayan uyuşturucu bağımlılarının hayatını izledi.

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'nin karanlık köşeleri
ABD'nin karanlık köşeleri

Stockbridge projesine 2008 yılı kışında, sokakta oturan Melissa'ya rastladıktan sonra başlamış. Nereye gideceğini düşünmeden başladığı projede sanatçı, eline aldığı ses kaydedicisi ile düşüncelerini kaydetmeyi amaçlamış. Fakat bunun yerine kendisine doğru gelen Melissa'nın fotoğraflarını çekerek anlattıklarını kaydetmiş.

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'nin karanlık köşeleri
ABD'nin karanlık köşeleri

5 yıl önce sokaklarla tanıştığını belirten hayat kadını kayıt aletine şöyle konuşmuş:

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'nin karanlık köşeleri
ABD'nin karanlık köşeleri

"Hayat kadınlığı galiba uyuşturucuyla beraber geldi. daha sonra Philadelphia'yı terk ederek Delaware'e yerleştim. Hayatımı da yanımda taşımışım. Geri döndüğümde tekrar sokaklarda buldum kendimi. Fakat artık eskisinden daha kuvvetliyim"

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'nin karanlık köşeleri
ABD'nin karanlık köşeleri

Çalışmalarına devam eden Stockbridge, bir ay kadar sonra Sarah ile tanışmış.

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'nin karanlık köşeleri
ABD'nin karanlık köşeleri

Çocuğunun babasının kendisini terk ettiğini anlatan Sarah, çok ciddi bir bunalımı atlatmayı beceremediğini söylüyor. daha sonra kokainle tanışan zavallı kadın, zamanla bununla da yetinemeyince bir arkadaşının da tavsiyesi üzerine eroine başlamış.

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'nin karanlık köşeleri
ABD'nin karanlık köşeleri

Fakat bir gün uyurken bir adamın kendisine damardan eroin vermesi ile bağımlılık hat safhaya gelmiş.

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