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  • ABD'nin tehditlerine rağmen bir ülkeden daha S-400 imzası!

'nin tehditlerine rağmen bir ülkeden daha S-400 imzası!

Giriş Tarihi: 05.10.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 11:24
ABD'nin tehditlerine rağmen bir ülkeden daha S-400 imzası!

'nin itirazlarına rağmen bir ülke daha S-400 anlaşması yaptı.

ABD'nin tehditlerine rağmen bir ülkeden daha S-400 imzası!

'nin yaptırım uygulama tehdidine rağmen Hindistan yönetimi, Rusya ile S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin alınması için 5.4 milyar dolarlık resmi anlaşmayı imzaladı.

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ABD'nin tehditlerine rağmen bir ülkeden daha S-400 imzası!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan görüşmede Hindistan ile Rusya arasında S-400 hava ve füze savunma sistemleri için resmi imzalar atıldı.

ABD'nin tehditlerine rağmen bir ülkeden daha S-400 imzası!

Hindistan'ın S-400'ler için Rusya'ya 5.4 milyar dolar ödeme yapacağı belirtildi.

ABD'nin tehditlerine rağmen bir ülkeden daha S-400 imzası!

Washington yönetimi bir süre önce Çin ordusuna Rus yapımı silahlar aldığı için yaptırım uygulama kararı almış, Hindistan yönetimini de S-400'ler için yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

ABD'nin tehditlerine rağmen bir ülkeden daha S-400 imzası!
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ABD'nin tehditlerine rağmen bir ülkeden daha S-400 imzası!
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