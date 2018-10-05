ABD'nin tehditlerine rağmen bir ülkeden daha S-400 imzası!

ABD'nin itirazlarına rağmen bir ülke daha S-400 anlaşması yaptı. ABD'nin yaptırım uygulama tehdidine rağmen Hindistan yönetimi, Rusya ile S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin alınması için 5.4 milyar dolarlık resmi anlaşmayı imzaladı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan görüşmede Hindistan ile Rusya arasında S-400 hava ve füze savunma sistemleri için resmi imzalar atıldı. Hindistan'ın S-400'ler için Rusya'ya 5.4 milyar dolar ödeme yapacağı belirtildi. Washington yönetimi bir süre önce Çin ordusuna Rus yapımı silahlar aldığı için yaptırım uygulama kararı almış, Hindistan yönetimini de S-400'ler için yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.