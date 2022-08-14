Giriş Tarihi: 14.08.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 09:52

Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırdı! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve başlaycağının duyurulmasından sonra gemiye büyük ilgi gösteren Yunanistan, Türkiye'nin ilk görev yerini açıklamasına rağmen rahat değil. Yarın sıcak bir gündem yaşanabileceğini söyleyen Yunan basını, Savunma Bakanlığı'nın teyakkuzda olduğunu ve ABD Pentagon'a güvendiklerini dile getirdi. Öte yandan daha önce geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo geliştiren Yunan basını, senaryolara bir yenisini ekleyerek Abdülhamid Han'ın Evros çevresinde de görev alabileceğini ifade etti.