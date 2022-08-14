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Haberler Galeri Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırdı! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var
Giriş Tarihi: 14.08.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 09:52

Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırdı! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve başlaycağının duyurulmasından sonra gemiye büyük ilgi gösteren Yunanistan, Türkiye'nin ilk görev yerini açıklamasına rağmen rahat değil. Yarın sıcak bir gündem yaşanabileceğini söyleyen Yunan basını, Savunma Bakanlığı'nın teyakkuzda olduğunu ve ABD Pentagon'a güvendiklerini dile getirdi. Öte yandan daha önce geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo geliştiren Yunan basını, senaryolara bir yenisini ekleyerek Abdülhamid Han'ın Evros çevresinde de görev alabileceğini ifade etti.

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Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Temmuz ayının ortalarında sefere çıkılacağı duyulan Türkiye'nin Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Abdülhamid Han'ın görev yeri belli olmasına rağmen gemi halen Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Geminin olası sefer rotası ile ilgili çeşitli senaryolar ortaya koyan Yunanistan, uzun bir süre Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları ihlal edebileceğini iddia etmişti.

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Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geminin ilk görev yerini açıklamasının ardından da endişeleri dinmeyen ülkenin gazetesi Ta Nea "Gardımızı indirip Ege'de bir yaz rahatlığına mı girelim? Mümkün değil" dedi.

Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Gazete, bu durum karşısında ABD'den medet umduklarını dile getirdi. 15 Ağustos, yani yarın sıcak bir durumun yaşanmasından endişelenildiğini belirten Ta Nea, bu durumla ilgili Pentagon'un da alarmda olduğunu iddia etti.

Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Ayrıca Ulusal Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un başbakanı temsilen Tinos'ta olacağı, ancak diğer görevlililerin hepsinin ofis ve orduda yüksek alarma olacağı ifade edildi.

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